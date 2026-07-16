سفر نتانیاهو به آمریکا به تعویق افتاد

جوان آنلاین: به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر خلاف گزارش‌های پیشین، هفته آینده به آمریکا سفر نخواهد کرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، دلیل اتخاذ این تصمیم به تعویق افتادن مراسم «لیندسی گراهام» نماینده مجلس سنای آمریکا ادعا شده است.

این رسانه اعلام کرد که مراسم دفن این سناتور آمریکایی ممکن است تا اواخر ماه جاری میلادی به تعویق بیفتند.

این در حالیست که پیشتر نیز تعویق سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا جنجالی شده و رسانه‌های گمانه زنی‌های متعددی را در این خصوص مطرح کرده بودند.