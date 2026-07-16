جوان آنلاین: به نقل از منابع صهیونیستی، دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرد که کاتس در گفتوگوی تلفنی شب گذشته با «پیت هگزت» وزیر جنگ آمریکا این موضوع را به او اطلاع داده و ادعا کرده که حضور نیروها در این مناطق برای محافظت از «مرزهای اسرائیل» و ساکنان نزدیک مناطق مرزی ضروری است. دفتر کاتس عنوان کرد که وی در این گفت و گوی تلفنی هگست را در جریان اقدامهای اسرائیل در سوریه، غزه و لبنان قرار داده است.
به گزارش ایرنا، اظهارات کاتس چند روز پس از آن مطرح میشود که طبق گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، خواسته بود نظامیان اسرائیلی را از سوریه و لبنان خارج کند.
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که ترامپ به نتانیاهو گفته است که استقرار اسرائیل باعث تشدید تنشها در سوریه میشود. ترامپ گفته بود: آنها شما را آنجا نمیخواهند. شما باید در استقرار تجدید نظر کنید.
پس از سرنگونی حکومت سابق در سوریه، رژیم صهیونیستی نظامیانش را به منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل اعزام کرد. از آن زمان، اسرائیل بارها به خاک سوریه حمله کرده و به بهانه اینکه خواهان یک منطقه غیرنظامی در جنوب سوریه است، بمبارانهایی انجام داده است.
از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست در منطقه امنیتی لبنان مستقر هستند که تقریبا ۱۰ کیلومتر در خاک این کشور امتداد دارد. مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده با هدف عقبنشینی تدریجی نظامیان اسرائیل از لبنان در حال انجام است و با عقب نشینی رژیم صهیونیستی از دو «منطقه آزمایشی» آغاز میشود.
در غزه نیز، ارتش اسرائیل ۶۰ درصد از خاک این منطقه را اشغال کرده و در تمام مناطق مرزی نوار غزه و سرزمینهای اشغالی با مصر حضور دارد.
بر اساس گزارش منابع صهیونیستی، وزیر جنگ آمریکا نیز کاتس را در جریان اقدامهای ارتش آمریکا در ایران قرار داده و دو طرف توافق کردهاند که در مواجهه با هرگونه تحول احتمالی، به همکاری ادامه دهند.