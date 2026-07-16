جوان آنلاین: نشست روسای نظامی سه جانبه واشنگتن، سئول و توکیو با حضور ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ژنرال هیروآکی اوچیکورا، رئیس ستاد مشترک ارتش ژاپن و ژنرال جین یونگ سونگ، رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در پنتاگون برگزار شد.
به گزارش ایسنا، آنها پس از این نشست در بیانیهای که از سوی ژاپن منتشر شده است، تاکید کردند: سه کشور توافق کردند که همکاری امنیتی سهجانبه «تقویتشده» برای «پاسخ مؤثر» به «تهدیدات هستهای و موشکی فزاینده کره شمالی و همچنین چالشها و تهدیدهای منطقهای که میتواند بر صلح و ثبات در شبهجزیره کره، منطقه هند و اقیانوس آرام و فراتر از آن تأثیر بگذارد، حیاتی است.
بنا بر گزارش خبرگزاری آناتولی، همچنین در این بیانیه آمده است که سه طرف «بر ادامه هماهنگی برای خلع سلاح کامل هستهای» کره شمالی مطابق با قطعنامههای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کردند.
این در حالی است که کره شمالی همواره تاکید میکند، وضعیت هستهای آن غیرقابل برگشت است.
در ادامه بیانیه آمده است که سه طرف همچنین «ضرورت تعمیق همکاریهای چندجانبه» را تائید کرده و متعهد به بررسی مداوم فرصتها برای حفظ شتاب همکاریهای امنیتی سهجانبه، از جمله اجرای رزمایش سالانه سهجانبه «لبه آزادی» شدند.
قرار است ژاپن سال آینده میزبان رزمایش سهجانبه بعدی باشد.
کره جنوبی و ژاپن متحدان پیمانی ایالات متحده در منطقه وسیعتر آسیا و اقیانوسیه هستند و به ترتیب میزبان ۲۸۵۰۰ و ۵۰۰۰۰ سرباز آمریکایی، علاوه بر داراییها و پایگاههای ارتش آن هستند.