حریفان تیم واترپلو جوانان مشخص شدند

تیم واترپلوی جوانان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا با تیم‌های ژاپن، تایلند، هنگ‌کنگ، سریلانکا و قزاقستان رقابت خواهد داشت.

جوان آنلاین: مسابقات واترپلو دوازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا از ۲۶ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵ در مرکز ورزش‌های آبی دانشگاه تاماسات شهر بانکوک تایلند برگزار می‌شود و تیم ملی واترپلوی جوانان ایران در بخش پسران این رقابت‌ها به میدان خواهد رفت.

به گزارش مهر، بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، تیم‌های حاضر در بخش پسران در دو گروه به رقابت خواهند پرداخت.

گروه A

• سنگاپور

• عربستان سعودی

• هند

• چین

• ازبکستان

• کره‌جنوبی

گروه B

• ایران

• ژاپن

• تایلند

• هنگ‌کنگ

• سریلانکا

• قزاقستان

برنامه دیدار‌های تیم ملی واترپلوی جوانان ایران در مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

• جمعه ۲۶ تیر | ساعت ۱۵:۰۰ به وقت ایران: ایران – ژاپن

• شنبه ۲۷ تیر | ساعت ۸:۳۰ به وقت ایران: ایران – تایلند

• یکشنبه ۲۸ تیر | ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران: ایران – هنگ‌کنگ

• دوشنبه ۲۹ تیر | ساعت ۱۰:۰۰ به وقت ایران: ایران – سریلانکا

• سه‌شنبه ۳۰ تیر | ساعت ۱۵:۰۰ به وقت ایران: ایران – قزاقستان

در پایان مرحله مقدماتی، سه تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی راه خواهند یافت و رقابت‌های مراحل حذفی، رده‌بندی و فینال از ۳۱ تیر تا ۲ مرداد برگزار خواهد شد.