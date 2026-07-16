پیروزی تیم ملی تنیس مقابل ویتنام در دیویس کاپ آسیا

رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه با برتری ایران برابر ویتنام پیگیری شد تا شاگردان حمید نداف در آستانه صعود مستقیم به مرحله پلی‌آف گروه ۲ جهانی قرار بگیرند.

جوان آنلاین: قدرتنمایی ایران در دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه؛ ایران در آستانه صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی

به گزارش مهر، به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس، در ادامه رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه تیم ایران از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (مالزی) به مصاف ویتنام رفت که این بازی با برتری ۲ بر یک تیم ایران به پایان رسید. در اولین بازی سینا مقیمی به مصاف فام لاهوانگ آن رفت که این بازی با برتری قاطع ۶ بر صفر و ۶ بر یک نماینده کشورمان به پایان رسید.

در دیدار دوم هم علی یزدانی هامین دوک‌وو را پیش رو داشت که این بازی نیز با برتری مشابه ۶ بر ۲ به سود یزدانی به پایان رسید تا تیم دیویس‌کاپ کشورمان جواز حضور در جمع ۴ تیم برتر و پایانی این مسابقات را کسب کند. با توجه به قطعی شدن برد ایران در این دیدار، با تصمیم حمید نداف در دیدار سوم سامیار الیاسی و یونس طلاور در دو نفره رو در روی تیم ویتنام قرار گرفتند که این دیدار با برتری ۶ بر ۲ و ۷ بر ۶ حریف همراه شد.

شاگردان حمید نداف فردا در شرایطی باید برابر عربستان به میدان بروند که در صورت برتری در این دیدار حساس، به صورت مستقیم راهی مرحله پلی‌آف گروه ۲ جهانی خواهند شد. اتفاقی که پیش از این هم افتاده بود، اما به دلیل شرایطی که در منقطقه ایجاد شد و جنگ ناخواسته‌ای که به راه افتاد، تیم ایران ناچار شد در کشوری ثالت (اسفند ۱۴۰۲ – سریلانکا) به مصاف استونی برود که در نهایت با توجه به مشکلاتی که در آن زمان ایجاد شد، شانس حضور در این گروه را از دست داد و حالا تیم دیویس‌کاپ کشورمان مصمم است در این دوره، کار نیمه‌تمام خود را تمام کند.

تیم دیویس‌کاپ کشورمان روز گذشته نیز ۲ بر یک مالزی میزبان را از پیش رو برداشته بود. رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه در دو گروه برگزار می‌شود که در گروه نخست تیم‌های ازبکستان، فیلیپین، اردن و سنگاپور و در گروه دوم تیم‌های ایران، عربستان، مالزی و ویتنام حضور دارند. در پایان این مسابقات سه تیم برتر به مسابقات پلی‌آف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد.

علی یزدانی، سینا مقیمی، سامیار الیاسی و یونس طلاور تیم دیویس‌کاپ کشورمان را تشکیل می‌دهند. هدایت این تیم با حمیدرضا نداف (کاپیتان و سرمربی) است و تونی اندروییچ (مربی)، امیرهمایون صدری (مسوول کمیته فنی)، اشکان الماسی (بدنساز)، نامی مالک (کادر فنی)، امیرمحمد براتی (فیزوتراپیست) و مهران قدسی (سرپرست) وی را در این سفر همراهی می‌کنند.

گفتنی است داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ایران روز گذشته تهران را به مقصد مالزی ترک کرد تا در کنار ملی‌پوشان کشورمان باشد.