به گزارش خبرنگار جوان آنلاین خرسان رضوی ، در این طرح، ۹ ایستگاه مادر و کودک با مشارکت خادمان و نیروهای امدادی در نقاط مختلف مسیر تشییع مستقر شد و خدمات متنوعی را به مادران و کودکان ارائه کرد. توزیع بستههای بهداشتی ویژه بانوان، ایجاد فضای مناسب و آرام برای استراحت و شیردهی مادران، ارائه خدمات امداد و کمکهای اولیه و پاسخگویی به نیازهای ضروری خانوادهها از جمله مهمترین خدمات این ایستگاهها بود.
در بخش کودک نیز برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و سرگرمی شامل نقاشی، دستورزی، بازیهای گروهی، کاردستی و سایر فعالیتهای متناسب با گروههای سنی مختلف اجرا شد. همچنین اقلام خوراکی شامل بیسکویت، آبنبات چوبی و نخود و کشمش، بستههای بهداشتی شامل پوشک و دستمال کاغذی و نیز اقلام فرهنگی از جمله تصاویر امام شهید، رهبر معظم انقلاب و پرچمهای «خونخواهی» میان کودکان توزیع شد.
یکی از بخشهای شاخص این طرح، تشکیل گروه «خادمیاران کودک» بود که با هدف ارتقای امنیت کودکان در طول مراسم فعالیت داشتند. در این راستا بیش از ۵ هزار کارت شناسایی میان کودکان توزیع شد تا در صورت بروز هرگونه جدایی از خانواده، امکان شناسایی و بازگشت سریع آنان با همکاری پلیس و سایر دستگاههای مسئول فراهم شود.
خادمیاران کودک همچنین با راهنمایی مادران دارای شرایط خاص، هدایت خانوادهها به ایستگاههای مادر و کودک، توزیع اقلام مورد نیاز و مدیریت حضور کودکان در نقاط پرتردد، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث احتمالی و افزایش ایمنی شرکتکنندگان ایفا کردند.
همچنین در مراکز اسکان زائران حضرت رضا(ع) و امام شهید، خدمات ویژهای برای مادران و کودکان در نظر گرفته شد. نگهداری از کودکان، اجرای برنامههای فرهنگی با محوریت انتقال مفاهیم دینی و فرهنگ ولایت از طریق شعر، قصه، نقاشی و فعالیتهای هنری و نیز برگزاری بازیها و برنامههای تفریحی، از جمله خدمات ارائهشده در این مراکز بود.
طاهره سادات ابراهیمی ، مدیریت تعلیم و تربیت و مسئول کارگروه مادر کودک سازمان بسیج جامعه زنان خرسان رضوی با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: «تلاش ما بر این بود که خانوادهها، بهویژه مادران دارای کودک، بتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری در این مراسم معنوی حضور پیدا کنند. از همین رو، با همکاری بسیج دانشجویی خراسان رضوی خدمات متنوعی متناسب با نیاز مادران و کودکان طراحی و در طول مسیر تشییع و مراکز اسکان ارائه شد.»
وی افزود: «استقرار ایستگاههای تخصصی مادر و کودک، ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و امدادی، توزیع کارتهای شناسایی کودکان و فعالیت خادمیاران کودک، با هدف افزایش امنیت، کاهش دغدغه خانوادهها و ایجاد فضایی مناسب برای حضور کودکان در این اجتماع عظیم انجام شد.»
طاهره سادات ابراهیمی خاطرنشان کرد: «استقبال خانوادهها از این خدمات، نشاندهنده ضرورت توجه ویژه به نیازهای مادران و کودکان در مراسمهای بزرگ مردمی است و امیدواریم این تجربه، الگویی برای برنامههای مشابه در آینده باشد.»