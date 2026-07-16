جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش به صدور اطلاعیهای درباره جزئیات مرحله دهم عملیات صاعقه ارتش اعلام کرد: ساعاتی قبل و در مرحله دهم عملیات صاعقه، پهپادهای آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانههای راداری، سامانه پدافندی پاتریوت و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی السالم کویت را هدف قرار داد.
سامانه پاتریوت ماموریت پدافند و دفاع از این پایگاه و هواپیماهای ترابری و پهپادهای پیشرفته از جملهام کیو ۹ را برعهده داشته است.
ارتش همچنین اعلام کرد: در موج دیگری از حملات، سامانههای ارتباطی و راداری از جمله، رادارهای سوپر هاوک و تأسیسات و سامانههای پاتریوت ارتش تروریستی آمریکا مستقر در سایت پدافندی پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.
این پایگاه که محل استقرار واحدهای پشتیبانی هواپیماهای آمریکا نیز محسوب میشود در حملات موفق پهپادی و موشکی ارتش و سپاه آسیبهای جدی دیده است.
ارتش با تاکید بر اینکه جسارت، گستاخی، تهدید و تعدی دشمن، انگیزه و قدرت ما را برای دفاع بیشتر میکند، تصریح کرد: اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی و متکی بر مردم شریف و مقاوم، توان رزم و روحیه برگرفته از رشادت و شجاعت شهیدان عالی مقام و رهبر و آقای شهید ایران برای دفاع از منافع ملی و حقانیت جمهوری اسلامی ایران است و براساس فرمان الهی «اشداء علی الکفار، رحماء بینهم»، در برابر دشمن، محکم و استوار ایستادهایم.