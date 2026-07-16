کد خبر: 1369064
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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳
سیاست » اخبار کلی

مرکز فرماندهی آمریکا در غرب آسیا با خیبرشکن هدف قرار گرفت

مرکز فرماندهی آمریکا در غرب آسیا با خیبرشکن هدف قرار گرفت روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رمپ نگهداری جنگنده‌های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید آمریکا در غرب آسیا در الازرق اردن هدف موشک‌های بالستیک خیبرشکن قرار گرفت

جوان آنلاین: در اطلاعیه شماره ۱۶ روابط عمومی سپاه پاسداران آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

مردم شریف و نجیب اردن
شب گذشته ارتش کودکش آمریکا در یک تجاوز آشکار با استفاده از پایگاه‌های هوایی که در اردن واقع شده است نقاط مختلفی از ایران از جمله محیط یک بیمارستان معالجه سرطان کودکان را هدف قرار داد به طوری که ۱۲۱ کودک سرطانی از آنجا خارج شده‌اند این اولین جنایت آمریکا با استفاده از پایگاه‌های مستقر در اردن نیست قبلا هم ۱۶۸ کودک در حمله آمریکا به یک دبستان در میناب قطعه قطعه شدند

در پاسخ به این تجاوز‌ها رزمندگان هوافضای سپاه در موج هشتم عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا زینب کبری (س) طی دو موج حمله موشکی رمپ نگهداری جنگنده‌های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید آمریکا در غرب آسیا در پایگاه بسیار گسترده‌ای در الازرق اردن را هدف موشک‌های بالستیک خیبرشکن قرار داده و منهدم کردند

مردم باغیرت اردن شما بهتر از هر ملتی جنایت آمریکا و صهیونیست‌ها را از نزدیک لمس کرده‌اید اجازه ندهید سرزمین مقدس اردن که قدمگاه انبیا است برای این جنایت‌های علیه کودکان استفاده شود با هر توان به منافع آمریکا ضربه بزنید و سرزمین خودتان را از لوث اشغالگران آمریکایی پاکسازی نمایید

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

برچسب ها: سپاه پاسدارن ، اردن ، موشک بالستیک
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