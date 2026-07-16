کد خبر: 1369063
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸
سیاست » اخبار کلی
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا:

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در هشداری به دشمنان اظهار کرد: زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت در منطقه باقی‌مانده را می‌زنیم.

جوان آنلاین: سرهنگ ستاد ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در هشداری به دشمنان اظهار کرد: زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت در منطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

متن کامل سخنان سرهنگ ستاد ابراهیم ذوالفقاری بدین شرح است:

آمریکای جنایتکار، همچنان به یاغی‌گری و ناامن‌سازی منطقه، ادامه می‌دهد.

ابتدا، مجدد تأکید می‌شود، تحت هیچ شرایطی و به هیچ‌وجه به آمریکا به عنوان یک‌کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای، اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این، خط قرمزِ شکست‌ناپذیر ایران است.

در صورتی که تهدید‌های اخیر رئیس‌جمهورِ از تهی سرشارِ آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده -یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه- زیر ضربات پولادین نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد؛ آن‌چنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشته‌اند.

دشمن نادان بداند: لحظه حماسه برای ما، لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیرو‌های مسلح ایران رخ می‌دهد، ضربه هم‌تراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران‌کننده‌تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده، دامن متجاوز را خواهد سوزاند؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: قرارگاه مرکزی خاتم النبیاء ، زیرساخت ها ، آمریکا ، تنگه هرمز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

ترامپ در بن‌بست 

غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر

پسر شیشه‌ای مادرش را به قتل رساند و فرار کرد 

انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

مبارزه با استکبار تا لحظه آخر 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

رؤیای فرار «دالتون‌ها» با طلا و دلار به خارج نقش برآب شد + گفت‌وگو با متهم

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

شبکه امریکایی: این تشییع «رژه پیروزی» ایران بود

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

جزئیات حمله آمریکا به بندر چابهار؛ مرکز کنترل دریایی هدف قرار گرفت

تقویم حقابه زاینده‌رود، امید تازه اصفهان

سوت آغاز پروژه ریلی رشت– آستارا به‌زودی به صدا در می‌آید

امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

مردم کار را تمام کردند 

بورس چگونه از شوک جنگ عبور کرد؟

اسپانیا از سد بلژیک گذشت؛ تقابل جذاب با فرانسه در نیمه‌نهایی

قرار در بارگاه فیض رضا

قانون تنگه‌ها

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار