عصر پاکسازی منطقه از متجاوزان با عملیات نصر

جوان آنلاین: همزمان با تداوم حملات تجاوزکارانه ارتش تروریستی امریکا به مناطق مختلف ایران، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران دامنه عملیات‌های موشکی و پهپادی خود را به شکل محسوسی گسترش داده‌اند؛ عملیاتی که این‌بار فقط به هدف قرار دادن مراکز نظامی امریکا در منطقه محدود نماند، بلکه با یک پیوست رسانه‌ای و سیاسی معنادار همراه شد. در سلسله اطلاعیه‌های شماره ۱۰ تا ۱۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین اطلاعیه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر تشریح اهداف نظامی عملیات‌ها، پیام مستقیمی خطاب به ملت‌های منطقه منتشر شد؛ پیامی که بر تفکیک میان ملت‌های مسلمان منطقه و دولت اشغالگر و فرامنطقه‌ای امریکا تأکید دارد.

این رویکرد در حالی اتخاذ شده که بامداد روز گذشته، جنگنده‌های ارتش امریکا بیش از ۱۸نقطه از استان‌های هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و ایلام را هدف حملات موشکی قرار دادند. بر اساس ارزیابی‌های اولیه نیز در حملات هوایی امریکا از ششم تا بیست‌وچهارم تیرماه به ۱۲ استان کشور، ۳۳ نفر به شهادت رسیده و ۲۸۴ نفر مجروح شده‌اند. در مقابل، سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران با اجرای موج‌های جدید عملیات «نصر ۲» و «صاعقه»، پایگاه‌ها، مراکز پشتیبانی، انبار‌های تجهیزات و محل استقرار سامانه‌ها و جنگ‌افزار‌های امریکا در کشور‌های منطقه را هدف قرار دادند.

عملیات نصر؛ از بحرین تا کویت و اردن

در اطلاعیه شماره ۱۰، سپاه پاسداران اعلام کرد رزمندگان نیروی دریایی و هوافضای سپاه در موج سوم عملیات «نصر ۲» با یک عملیات همزمان موشکی و پهپادی، چندین سوله نگهداری تسلیحات، قطعات شناور‌ها و هواگرد‌های دشمن در پایگاه شیخ عیسی بحرین و همچنین رمپ استقرار پهپاد‌های ۹-MQ در پایگاه علی‌السالم کویت را هدف قرار دادند.

در این اطلاعیه تصریح شده است که این عملیات در پاسخ به تجاوزات ارتش امریکا علیه ایستگاه‌های ساحلی نیرو‌های مسلح ایران انجام شده و «مقابله به مثل و تنبیه متجاوز تا وقتی جنایت امریکا ادامه دارد، استمرار خواهد یافت.» همچنین سپاه تأکید کرد تا زمانی که شرارت‌های امریکا در منطقه ادامه داشته باشد، «یک قطره نفت و گاز از منطقه صادر نخواهد شد و این تجاوز‌ها جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز نتیجه‌ای نخواهد داشت.» در اطلاعیه شماره۱۱ نیز سپاه از انهدام مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش امریکا در غرب آسیا (KJL) در میناعبدالله کویت خبر داد و اعلام کرد این عملیات در موج چهارم «نصر ۲» انجام شده است. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که «تنگه هرمز تا پایان شرارت‌های امریکا بسته خواهد ماند.» اطلاعیه شماره ۱۲ نیز از هدف قرار گرفتن مرکز مدیریت، مرکز کنترل فرماندهی، انبار‌های بزرگ تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین خبر داد و با تأکید بر اینکه امریکا با اقدامات خود مسیر صادرات نفت و گاز را مختل کرده است، تصریح کرد: «صادرات نفت و گاز منطقه یا برای همه یا برای هیچ‌کس.»

پیام مستقیم به ملت‌های منطقه

شاید مهم‌ترین ویژگی عملیات‌های اخیر، نه صرفاً اهداف نظامی آنها، که ادبیات سیاسی و رسانه‌ای به کار گرفته شده در بیانیه‌های سپاه باشد؛ ادبیاتی که مستقیماً ملت‌های منطقه را مخاطب قرار می‌دهد. سپاه در اطلاعیه شماره ۱۳، خطاب به مردم اردن، ضمن تأکید بر اینکه بخش مهمی از حملات امریکا از پایگاه‌های مستقر در خاک این کشور انجام می‌شود، تصریح می‌کند که «سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین‌المللی نیست» و از مردم این کشور می‌خواهد اجازه ندهند خاک اردن مبدأ تجاوز به کشور‌های اسلامی باشد و برای پایان دادن به حضور ارتش امریکا در سرزمین خود اقدام کنند. همین رویکرد در اطلاعیه شماره ۱۴ خطاب به مردم کویت نیز تکرار می‌شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از اعلام انهدام مرکز ارتباطات ماهواره‌ای، رادار دفاع موشکی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت، آمادگاه پایگاه نظامی امریکا و سکو‌های پرتاب موشک‌های هیمارس، تأکید می‌کند: «ما با شما نه تنها هیچ دشمنی نداریم، بلکه ملت شریف و نجیب کویت را بسیار دوست داریم. این عملیات پاسخ به جنایتکاران امریکایی بود و انتظار از شما ملت مسلمان و کریم این است که این کودک‌کشان اشغالگر را از خاک خود بیرون بریزید؛ خاک پاک سرزمین کویت نمی‌باید در اشغال جنایتکارانی باشد که تنها طی دو سال گذشته هفتاد هزار فلسطینی از جمله ۲۰ هزار کودک را در غزه قهرمان به شهادت رساندند و فاجعه مدرسه میناب را مرتکب شدند. انتظار داریم هیچ فرصتی را برای تخریب مؤسسات امریکایی متجاوز و رهایی سرزمین‌های اسلامی از پایگاه اشغالگران امریکایی از دست ندهید.»

تفکیک ملت‌ها از اشغالگران

مرور بیانیه‌های اخیر سپاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در کنار عملیات‌های نظامی، در حال تثبیت یک پیام سیاسی نیز هست؛ پیامی که بر تفکیک کامل میان ملت‌های مسلمان منطقه و نیرو‌های اشغالگر امریکایی استوار است. بر خلاف جنگ‌های کلاسیک که دولت‌ها و ملت‌ها در یک جبهه تعریف می‌شوند، ادبیات بیانیه‌های سپاه تلاش دارد این گزاره را به افکار عمومی منطقه منتقل کند که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه خصومت و اختلافی با ملت‌های مسلمان منطقه ندارد و هدف عملیات‌های ایران، صرفاً مراکز و نیرو‌های نظامی امریکاست که از خاک این کشور‌ها علیه ملت‌های منطقه استفاده می‌کنند. این رویکرد، امتداد همان سیاستی است که جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته در قبال کشور‌های همسایه و اسلامی دنبال کرده و همواره میان دولت‌های وابسته به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و ملت‌های مسلمان تفکیک قائل شده است. در واقع، بیانیه‌های اخیر می‌کوشند این پیام را تثبیت کنند که عامل اصلی ناامنی، جنگ‌افروزی و بی‌ثباتی منطقه، حضور دولت‌های استعماری فرامنطقه‌ای و پایگاه‌های نظامی آنها در سرزمین‌های اسلامی است؛ حضوری که به زعم صادرکنندگان این بیانیه‌ها، امنیت ملت‌های منطقه را نیز به مخاطره انداخته است.

ارتش؛ استمرار عملیات «صاعقه»

در کنار عملیات‌های سپاه، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از ادامه عملیات پهپادی «صاعقه» علیه پایگاه‌های امریکا خبر داد. روابط عمومی ارتش اعلام کرد در مراحل هفتم و هشتم این عملیات، محل استقرار جنگنده‌های اف- ۱۸، ساختمان‌های اسکان و سوله‌های تجهیزاتی ارتش امریکا در پایگاه الازرق اردن هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. ارتش همچنین با اشاره به حمله موشکی امریکا به پادگان بمپور ایرانشهر که به شهادت هفت نفر از کارکنان پایور و وظیفه انجامید، تأکید کرد که «انتقام خون پاک شهدای این جنایت قطعی و قریب‌الوقوع است» و پاسخ قاطع به این اقدام متجاوزانه در زمان مقتضی داده خواهد شد.

مجموعه عملیات‌های اخیر سپاه و ارتش، در کنار پیام‌های سیاسی منتشر شده در اطلاعیه‌ها، نشان می‌دهد پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات امریکا صرفاً در عرصه نظامی تعریف نشده، بلکه تلاش می‌شود همزمان با تعقیب اهداف نظامی، روایت سیاسی ایران نیز برای ملت‌های منطقه تبیین شود؛ روایتی که محور اصلی آن، تفکیک میان ملت‌های مسلمان و نیرو‌های اشغالگر فرامنطقه‌ای و معرفی حضور امریکا به عنوان عامل اصلی برهم‌زننده امنیت و آرامش غرب آسیاست.