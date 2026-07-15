جوان آنلاین: با وجود آغاز سال آبی خشک، بارشهایی که در اواخر اسفند سال قبل، فروردین و اردیبهشت امسال رخ داد و همینطور با همکاری مردم، هماکنون سدها ۱۶۰ میلیون مترمکعب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته آب ذخیره دارند، اما شرایط سفرههای زیرزمینی همچنان خوب نیست. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزایش همکاری مردم در مصرف آب خبر داد و گفت: تا کنون هیچ برنامهای برای نوبتبندی قطع آب نداریم و پیشبینی میکنیم با همکاری مردم در ماههای پیش رو مشکلی در تأمین آب وجود نداشته باشد.
بحران آب در تهران یک چالش دیرینه است که از دهه ۲۰ تاکنون ادامه داشته و به دلیل عدم تعادل بین منابع آبی و جمعیت، تشدید شده است. حتی حمایتهای مالی بانکهای جهانی برای بازچرخانی فاضلاب نیز نتوانسته به طور کامل این بحران را حل کند. تهران با داشتن ۱ درصد از مساحت کشور و ۲۰ درصد از جمعیت، با کمبود شدید منابع آبی مواجه است و این ناترازی جمعیتی باعث شده تا ذخایر آبی به سرعت کاهش یابد. این ناترازی در حالی است که صد درصد آب کشورهای حاشیه خلیج فارس بازچرخانی میشود و حتی مورد آشامیدن قرار میگیرد. این کشورها به دلیل منابع آب شرب محدود با مدیریت بهینه مصرف آب، بحران کمآبی و خشکی را برطرف کردند. در حالی که در ایران با داشتن بارشهای مطلوب و منابع آبی غنی، با بیتوجهی به مدیریت منابع آب، درگیر بحران کمآبی و خشکسالی شده است. به عقیده کارشناسان، یکی از اصلیترین مسائل در بروز چنین شرایطی علاوه بر کاهش بارشها و بیتوجهی به آمایش سرزمینی، مصرف بیرویه آب و عدم پیشبینی آینده و ضعف در مدیریت منابع است که نمیتوان به راحتی از آن عبور کرد. به رغم اینکه در سال آبی جاری (اواخر اسفند سال قبل، فروردین و اردیبهشت امسال) بارشهای خوبی داشتیم، اما پایتخت همچنان مشکل تأمین آب دارد. کنشگران معتقدند اگر مردم همراهی و صرفهجویی کنند، نیازی به جیرهبندی آب نیست. این اظهارات در حالی است که به گزارش سازمان هواشناسی، گرمای هوا تا ۲۰ مرداد ادامه دارد و مردم باید صرفهجویی در مصرف آب را جدی بگیرند.
خبرهای رسیده حاکی از آن است که در روزهای گذشته، برخی مناطق در استان تهران دچار قطعی آب شدهاند. بررسی علت این اتفاق نشان داد، با وجود اینکه شرایط سدهای استان تهران نسبتاً بهتر از پارسال است، اما با شروع قطعیهای برق و به دنبال آن اختلال در شبکه توزیع آب، مصرف از مخازن ذخیره آب افزایش پیدا کرده و برخی مواقع فرصت کافی برای پر شدن مخازن وجود ندارد. همچنین قطعی برق باعث آسیب به پمپهای شبکه توزیع آب شده و وارد مدار کردن این پمپها زمان میبرد. از این رو، با توجه به اینکه در ماه پیش رو گرمترین روزهای سال را داریم، ضروری است که مردم در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند.
مشترکان خانگی مصرف را مدیریت کنند
سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به هدررفتهای پنهان آب در بخش خانگی، میگوید: برای تأمین هر قطره آب شرب، مسیر طولانی و پرهزینهای طی میشود بهگونهای که آب پس از ذخیره در سدها، انتقال از فواصل طولانی و سه ساعت فرآیند تصفیه در تأسیسات تخصصی و عبور از بیش از ۲۲ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی، در اختیار شهروندان قرار میگیرد و شایسته است که به درستی مصرف شود. بخشی میافزاید: بسیاری از شهروندان نسبت به چکه کردن شیرآلات بیتفاوت هستند، در حالی که یک شیر آب با نشتی جزئی و چکیدن حدود ۶۰ قطره در دقیقه، ماهانه معادل یکهزار و ۲۰۰ بطری نیملیتری آب را هدر میدهد. بهگفته سخنگوی آبفای تهران، میزان هدررفت آب از ۱۰۰ شیر معیوب میتواند ۱۲۰ هزار نفر یعنی به میزان گنجایش کامل تماشاگران ورزشگاه بزرگی نظیر آزادی را از آب شرب محروم سازد.
بهنام بخشی با بیان اینکه مدیریت مصرف باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، تأکید میکند: در سالهای گذشته بیشتر از واژه «صرفهجویی» استفاده میکردیم، اما امروز باید از «مصرف هوشمندانه و منصفانه» سخن گفت چراکه شرایط اقلیمی تغییر کرده و همه باید سبک زندگی خود را متناسب با واقعیتهای جدید اصلاح کنیم. بخشی با اشاره به سرانه مصرف آب در تهران، اظهار میدارد: سرانه مصرف روزانه آب در پایتخت حدود ۱۹۵ لیتر به ازای هر نفر است، در حالی که الگوی استاندارد مصرف حدود ۱۳۰ لیتر تعیین شده است و این فاصله ۶۵ لیتری، نشان میدهد که هنوز ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف و مدیریت بهتر منابع آبی وجود دارد.
وی کاهش مدت زمان استحمام را یکی از راهکارهای ساده و مؤثر در مدیریت مصرف آب دانسته و میگوید: تنها با پنج دقیقه کاهش زمان استحمام، بین ۷۰ تا ۱۰۰ لیتر آب صرفهجویی میشود و وقتی این عدد در تعداد اعضای خانواده و جمعیت شهر ضرب شود، حجم بسیار بزرگی از منابع آبی حفظ خواهد شد.
وی در ادامه نسبت به هدررفت آب از طریق فلاشتانکها و تجهیزات بهداشتی هشدار داده و میگوید: فرسودگی واشرهای آببندی فلاشتانکهای خانگی به عنوان سارقان پنهان و بیصدای آب، ضمن هدر دادن روزانه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر آب، موجب میلیونی شدن قبضهای آب میشود که لازم است شهروندان به طور دورهای این تجهیزات را بررسی و در صورت نیاز تعمیر کنند.
بخشی در ادامه با اشاره به نقش تجهیزات کاهنده مصرف به عنوان یکی از روشهای مؤثر مدیریت مصرف آب، میافزاید: استفاده از کاهندههای مصرف، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در مصرف آب و امکان کاهش ۴۰تا ۵۰ درصدی هزینه قبض آب را با تبدیل مشترک پرمصرف به مشترک خوشمصرف فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب: جیرهبندی آب نداریم
علیرضا جزقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص وضعیت سدهای اطراف پایتخت میگوید: اگر بخواهیم آب شرب مردم استان تهران به صورت عادی تأمین شود، در ابتدای سال آبی (ابتدای مهر هر سال) باید پشت پنج سد استان تهران حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره باشد، اما به دلیل بیش از پنج سال خشکسالی متوالی در ایران، ابتدای سال آبی فعلی یعنی مهر ۱۴۰۴، سدها فقط ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب داشتند.
وی در پاسخ به این سؤال که با وجود چنین آماری در حال حاضر شرایط تأمین آب چگونه است، میافزاید: با وجود آغاز سال آبی خشک، بارشهایی که در اواخر اسفند سال قبل، فروردین و اردیبهشت امسال رخ داد و همینطور با همکاری مردم، هماکنون سدها ۱۶۰ میلیون مترمکعب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته آب ذخیره دارند، اما شرایط سفرههای زیرزمینی همچنان خوب نیست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار میدارد: امسال با وجود افزایش ذخایر سدها نسبت به سال قبل، گرمای هوا هم بیشتر شده بهگونهای که شبها شاهد استفاده بیشتر از کولرهای آبی هستیم. تا کنون هیچ برنامهای برای نوبتبندی قطع آب نداریم و پیشبینی میکنیم با همکاری مردم در ماههای پیش رو مشکلی در تأمین آب وجود نداشته باشد.
جزقاسمی از افزایش همکاری مردم در مصرف آب خبر داد و گفت: آمار مشترکان خوشمصرف در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال قبل، از ۲۹ درصد به ۵۴ درصد و مشترکان بسیار پرمصرف از ۸ درصد به ۲ درصد رسیده است و باقی مشترکان در گروه پرمصرفها قرار میگیرند.
موجهای گرما تا ۲۰ مرداد ادامه دارد
به گزارش تسنیم، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی از تداوم موجهای گرما خبر داده و میگوید: از منظر اقلیمی، کشور تا پایان مرداد با موجهای گرما مواجه خواهد بود، هرچند در برخی سالها به دلیل بروز ناهنجاریهای اقلیمی، این شرایط ممکن است تا شهریور نیز ادامه یابد. به طور معمول از حدود ۲۰ مرداد به بعد شدت گرما به تدریج کاهش مییابد، اما این به معنای افت ناگهانی دما نیست و برای اطلاع از وضعیت دقیق، باید پیشبینیهای روزانه و کوتاهمدت سازمان هواشناسی را دنبال کرد.
وی با اشاره به بارندگیهای مناسب بهار امسال میافزاید: بارشهای بهاره باعث شد افزایش دما و آغاز گرمای شدید نسبت به سالهای گذشته با تأخیر همراه شود. در نتیجه، ورود کشور به فصل گرم دیرتر از سال گذشته اتفاق افتاد که این موضوع در کاهش مصرف انرژی از جمله دیرتر روشن شدن سامانههای سرمایشی نیز مؤثر بود.
وی در عین حال درباره وضعیت منابع آبی استانهای مرکزی هشدار داده و تأکید میکند: استانهای تهران، قزوین، مرکزی، قم و سمنان همچنان با کمبود بارش روبهرو هستند. اگرچه وضعیت نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما در استان تهران میزان بارندگی همچنان حدود ۴۰ درصد کمتر از نرمال است و کسری بارش سالهای گذشته همچنان پابرجاست.