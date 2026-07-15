وقتی پیام سحرگاه ۱۹ تیر منتشر شد، لرزه بر اندام باطل افتاد، اما این یک صاعقه ناگهانی نبود. از اسفند ۱۴۰۴ که حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بار امانت را بر دوش گرفتند، تا آن سحرگاه دارالذکر، دقیقاً چهار ماه طول کشید تا امت اسلام بفهمد با چه پدیده‌ای روبه‌روست. چهار ماهی که در آن، هر پیام، یک لایه از این حقیقت غرورانگیز را آشکار کرد که: «امامین انقلاب، در قامت امام سیدمجتبی جوان شده‌اند.» بازخوانی این زنجیره، نه تحلیل یک پیام، که رمزگشایی از تولد یک مکتب جدید در رهبری انقلاب است.

حلقه اول: قبض امانت و تولد عرفان حماسی (اسفند ۱۴۰۴): اولین پیام رهبر جدید، مرثیه‌ای در فراق پدر و اعلام پذیرش رسالت بود. کمتر کسی آن روز دقت کرد که ادبیات این پیام، بازتولید همان نگاه قدسی امام خمینی سلام‌الله علیه به «تکلیف» است. آنجا که امام راحل، رهبری را «بار سنگین امانت» می‌خواند، اما سیدمجتبی با چه تعابیری وارد میدان شد؟ با همان ادبیات عارفانه‌ای که سیاست را از مسجد و محراب جدا نمی‌کند. این پیام نخست، بذر «عهد انتقام» را کاشت؛ بذر «شهادت به مثابه ارث حضرت زهرا (س)» که بعد‌ها در تیرماه به ثمر نشست.

حلقه دوم: نقشه راه نوروزی و تدبیر امام خامنه‌ای: پیام نوروزی، میدان نمایش «حکمت» بود. امام خامنه‌ای سال‌ها مفهوم «جنگ روایت» را تئوریزه کرده بود. اکنون رهبر جدید در نخستین نوروز رهبری‌اش، نه‌تنها آن گفتمان را ادامه داد، بلکه با رمزگشایی از سناریوی «دوقطبی‌سازی» دشمن، نشان داد که مهندسی معکوس نقشه دشمن را بلد است. این همان لحظه‌ای بود که ملت فهمید «تحلیل» در این رهبری، نه تقلید، که نَفَس گرم امام شهید است.

حلقه سوم: ۱۴ خرداد و فریاد برائتِ نو: در سالگرد ارتحال امام راحل، بسیاری منتظر یک تجلیل تشریفاتی بودند. اما آنچه رخ داد، بازآفرینی «فریاد برائت» با زبان امروزی بود. امام سوم در آن پیام، همان کاری را با «ائتلاف اشرار اپستینی- صهیونی- وهابی» کرد که حضرت روح‌الله با «شیطان بزرگ» کرد: بی‌آبروسازی جهانی جبهه باطل. این پیام، پلی شد میان عرفانِ پیام اول و حماسه‌ای که در تیرماه به اوج رسید.

حلقه چهارم: تفاهمنامه، اوج تدبیر در عین صلابت: موافقت با امضای تفاهمنامه، آزمون بزرگ «حکمت انقلابی» بود؛ همان خط ممیزی که امام خامنه‌ای ترسیم کرده بود: «نه به سازش، اعتماد به مسئولان، نقش مردم در رصد تعهدات مسئولان.» رهبر جدید در این پیام نشان داد که «شجاعت خمینی» و «بصیرت خامنه‌ای» را توأمان دارد: هم دروازه را برای آزمون دیپلماسی نبست، و هم چنان با اعتماد به ملت پیش رفت که نقض تفاهمنامه توسط ترامپ، نه تنها باعث فروپاشی روانی جامعه نشد، که تبدیل به برانگیختگی اجتماعی و سوخت «انتقام حتمی» شد؛ و حالا حلقه نهایی: طلوع عصاره (۱۸ تیر ۱۴۰۵): اکنون می‌فهمیم که پیام ۱۸ تیر، یک شَتَک ناگهانی نبود؛ میوه رسیده همان چهار حلقه است. آن «عهد انتقام» که فریاد زدند، ریشه در عرفان اسفند ۱۴۰۴ دارد. آن افشای «فهرست جنایتکاران»، ثمره تحلیلی است که در پیام‌های پیشین کاشته شد. آن «اتصال شهادت به ظهور» که نوآوری منحصر‌به‌فرد امام سیدمجتبی است، محصول شجاعتی است که در ۱۴ خرداد و در موافقت با تفاهمنامه، بار‌ها آزمون خود را پس داده بود. این یعنی عصاره بودن، نه در یک جمله، که در یک فرایند زمانی اثبات شد. قلم، همان قلم «فریاد برائت»، «فریاد استقامت» و «منشور روحانیت» امام خمینی است.

دشمنان بدانند و دوستان آگاه باشند: آنچه در این ۱۲۰ روز رخ داد، عبور از «دوران گذار» و ورود به «عصر تثبیت تمدنی» بود. جوان ایرانی که در اسفند ۱۴۰۴ با نگرانی به آینده می‌نگریست، امروز در تیر ۱۴۰۵ می‌بیند که رهبرش، نه فقط ادامه‌دهنده راه خمینی و خامنه‌ای، که عصاره فضائل آنان و مؤسس مکتبی است که در آن، حماسه، حکمت و مهدویت به هم گره خورده‌اند. این زنجیره چهارحلقه‌ای، سند زنده‌ای است بر این حقیقت که: «خمینی جوان شده، تا خامنه‌ای دیگری بر اثبات کارآمدی نظام ولایت فقیه بسازد و تسهیل‌گر حرکت به سوی ظهور باشد. این است رمز بعثت سوم.»