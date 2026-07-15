مقاومت، متجاوزان را در خود فرو خواهد برد

جوان آنلاین:‌ تحولات پرشتاب جاری در کشور‌های مختلف منطقه، از زمان آغاز تجاوزات اسرائیل در دوره پس از ۷ اکتبر، هر یک بخشی از پازل یک راهبرد کلان و هدفمند امریکایی - صهیونی برای بازآرایی منطقه را تشکیل می‌دهد. از این رو، حملات اسرائیل به جنوب لبنان و تنش‌های فزاینده در سوریه و آغاز جنگ علیه ایران در چارچوب طرح کلان بی‌ثباتی و تشدید ناآرامی در کل غرب آسیا، بخشی از اقدامات عملی غرب برای پیاده‌سازی پروژه مدنظر محسوب می‌شود. به همین دلیل، تحلیل انحصاری رویداد‌ها بدون در نظر گرفتن همبستگی عوامل و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نه تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه یک خطای فاحش با عقبه راهبرد اشتباه خواهد بود. با این وجود، تنها بازیگری که در غرب آسیا با درک این سیاست متجاوزانه، بلندپروازانه و جنایتکارانه در مقابل آن ایستادگی می‌کند، جبهه مقاومت است. این در حالی است که دولتمردان منطقه، به‌ویژه اعراب، بدون درک واقع‌بینانه از چشم‌انداز تحولات، در زمین امریکا بازی می‌کنند و با همکاری با این کشور علیه مقاومت، از پیامد‌های تنش‌های منطقه‌ای که خود آنان را نیز به‌طور مستقیم هدف قرار داده است، آگاهی کافی ندارند.

بر همین اساس، سردار سرلشکر رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، ضمن هشدار غیرمستقیم به دولت‌های عربی نسبت به سیاست‌ها و راهبرد تهدیدآمیز امریکا، جبهه مقاومت را تنها مانع در برابر پروژه امریکایی بازآرایی نظم منطقه به نفع اسرائیل معرفی کرد.

سرلشکر صفوی در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان اظهار داشت که موجی از تحولات شتابان در سراسر غرب آسیا - از غزه، لبنان و سوریه گرفته تا عراق و ایران - بیش از آنکه مجموعه‌ای از بحران‌های جداگانه باشد، بازتاب‌دهنده یک پویایی و روند به‌هم‌پیوسته و فراگیر است. صفوی خاطرنشان کرد که غرب آسیا طی ۱۲۰ سال گذشته همواره یکی از اهداف اصلی قدرت‌های غربی و ایالات متحده بوده است؛ قدرت‌هایی که به‌طور مستمر در پی اعمال نفوذ بر این منطقه بوده‌اند. وی همچنین تصریح کرد که «رژیم صهیونیستی، که قاتل کودکان است، طی هشت دهه گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه بوده و همواره به جنگ‌ها و تجاوزات دامن زده است.»

مشاور عالی فرمانده کل قوا افزود که «اسرائیل» عامل اصلی تشدید تنش‌ها در سراسر منطقه و محرک و زمینه‌ساز اصلی تجاوز امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. بر همین اساس، سرلشکر صفوی تأکید کرد: «هیچ رئیس‌جمهور عاقلی مرتکب اشتباه راهبردی حمله به ایران نخواهد شد.»

وی با هشدار به امریکا تأکید کرد که بزرگ‌ترین اشتباه پس از آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، جنایت ترور شهید سید علی خامنه‌ای بود؛ شخصیتی که در سطح بین‌المللی مورد احترام و تکریم قرار داشت. مشاور فرمانده کل قوا افزود که اشتباه کنونی ایالات متحده، تضعیف و عدول از تفاهم اسلام‌آباد است؛ توافقی که به گفته وی، شخص رئیس‌جمهور امریکا آن را امضا کرده بود. وی توضیح داد که مهم‌ترین تعهداتی که امریکا از اجرای آنها عقب‌نشینی کرده، پایان دادن به جنگ علیه لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران بوده است. سرلشکر صفوی با ابراز افتخار نسبت به پایگاه مردمی وفادارگفت: «اطمینان دارم که مراسم تشییع باشکوه حضرت امام شهید، سیدعلی خامنه‌ای، در تاریخ بی‌نظیر است.» وی با اشاره به برآورد رسانه‌ها افزود که شمار شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع داخل ایران بین ۴۲ تا ۴۳ میلیون نفر بوده است. همچنین در نقاط مختلف جهان نیز میلیون‌ها انسان آزاده با برگزاری آیین‌های نمادین، یاد و خاطره امام شهید را گرامی داشتند.

سرلشکر صفوی تأکید کرد که انسجام و همبستگی مستحکم میان مردم ایران، دولت و نیرو‌های مسلح، به‌طور اجتناب‌ناپذیر توان بازدارندگی «محور مقاومت» را در مجموع تقویت خواهد کرد.

سرلشکر صفوی درباره آینده منطقه با قاطعیت اظهار داشت که محور مقاومت نقشی محوری و تاریخی در شکل‌دهی به معادلات سیاسی و امنیتی منطقه، بدون حضور قدرت‌های خارجی، ایفا خواهد کرد. وی افزود که مردم ایران و مردم عزیز لبنان، اعم از مسلمان و مسیحی، با عزمی راسخ از کشور‌های خود دفاع خواهند کرد.

مشاور فرمانده کل نیرو‌های مسلح با اشاره به تحولات لبنان نیز تأکید کرد: «حزب‌الله سرافراز از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دفاع می‌کند.» سرلشکر صفوی در پایان گفت‌وگوی خود با المیادین، با تشریح گستره منطقه‌ای و قدرت بازدارندگی محور مقاومت، اظهار داشت که این محور اکنون از ایران تا لبنان، دریای مدیترانه، تنگه هرمز، باب‌المندب و دریای سرخ امتداد یافته است.

وی تصریح کرد: «محور مقاومت به باتلاقی تبدیل خواهد شد که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را در خود فرو خواهد برد.» مشاور فرمانده کل قوا در پایان تأکید کرد که نتیجه جنگ در منطقه، بدون تردید، به سود ایران و محور مقاومت خواهد بود.

در هفته‌های اخیر، ایران شاهد تشدید تجاوزات امریکا علیه مناطق و تأسیسات اقتصادی بوده است. تهران نیز در پاسخ، مواضع و مراکز راهبردی امریکا در منطقه خلیج فارس را هدف قرار داد و هم‌زمان با بستن تنگه هرمز و حمله برخی شناور‌ها برای عبور غیرقانونی از مسیر پیشنهادی ایران مقابله کرد. گروه‌های مقاومت نیز به‌صورت جداگانه، با تجدید سازمان و بازآرایی صفوف خود، آمادگی برای آغاز دور جدید حملات علیه منافع امریکا را اعلام کردند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ظرفیت بازدارندگی این گروه‌ها، برخلاف تصور واشینگتن، همچنان حفظ شده و در صورت تداوم فشار‌ها یا تشدید اقدامات امریکا، امکان فعال شدن دوباره جبهه‌های مختلف مقاومت وجود دارد؛ امری که از احتمال ورود منطقه به مرحله‌ای تازه از تقابل نامتقارن و گسترش دامنه درگیری‌ها حکایت دارد و وضعیت فعلی امریکا را وارد بحران جدیدتری می‌کند. به عنوان نمونه، حملات گروه مقاومت یمن به خاک عربستان، بیانگر گسترش دامنه رویارویی محور مقاومت با امریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها بوده، به‌گونه‌ای که این گروه نیز به یکی از بازیگران فعال این تقابل تبدیل شده است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی امریکایی، کاخ سفید برای برون‌رفت از وضعیتی که خود ایجاد کرده، به بن‌بست رسیده و اکنون با فقدان راهبرد علیه مقاومت و ایران رو به رو است و تشدید دامنه و عمق تنش‌ها، شکست را قریب‌الوقوع می‌کند.