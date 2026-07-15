جوان آنلاین: علی صالحی در حاشیه آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای فراجا در جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: در دادسرای تهران پروندههایی در خصوص جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی اخیر تشکیل شد. با همکاری ضابطین و تلاش شبانهروزی همکارانم در دستگاه قضایی، این پروندهها در دادسرای تهران تعیین تکلیف و سپس به دادگاه ارسال شدند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در دادگاه نیز با دستور ریاست محترم قوه قضاییه و رئیسکل محترم دادگستری استان، پروندهها با دقت، قاطعیت و سرعت رسیدگی شدند و اغلب آنها منتهی به صدور رأی شد. البته تمامی این پروندهها در دادسرا تعیین تکلیف شده بودند.
صالحی ادامه داد: احکامی نیز اکنون به اجرای احکام واصل شده که منتهی به اجرای حکم شدهاند؛ از جمله احکام اعدام و احکام قطعی که محکومان این پروندهها در حال تحمل حبس هستند.
دادستان تهران همچنین گفت: نیروهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و فراجا در کنار یکدیگر تلاش گستردهای برای تأمین امنیت مردم داشتند. انصافاً شبانهروز تلاش کردند. علیرغم اینکه مقرهای پلیس نیز مورد اصابت قرار گرفته بود، اما همان خودروها را مقر خود قرار دادند و در چادرها و خودروهایشان فعالیت کردند. تلاشهای آنها حتی برای یک لحظه هم متوقف نشد و در جهت تأمین امنیت مردم، اقدامات زیادی انجام دادند و برخورد قاطعی نیز با مخلان نظم و امنیت عمومی صورت گرفت.