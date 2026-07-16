نسخه سلامت مخابرات سمنان برای کارکنان پیچیده شد

در دنیای مدرن که ابزارهای ارتباطی و فناوری، مرزهای فیزیکی را درنوردیدهاند، «انسان» همچنان حیاتیترین زیرساخت هر سازمانی باقی مانده است. در صنعت حساس و پرفشار مخابرات، جایی که دقت، سرعت و پاسخگویی به مشتریان حرف اول را میزند، سلامت نیروی انسانی نه یک موضوع حاشیهای، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. در همین راستا، مخابرات استان سمنان با نگاهی فراتر از وظایف اداری، با برگزاری دوره آموزشی «اصلاح سبک زندگی و حفظ سلامتی بدن»، گام عملی مهمی را برای پیوند میان «سلامت فردی» و «بهرهوری سازمانی» برداشته است.
سلامت؛ سوختِ موتورِ بهرهوری
این دوره آموزشی که با حضور گسترده کارکنان ستادی و مشارکت آنلاین سایر کارکنان در شهرستانهای تابعه برگزار شد، صرفاً یک کلاس تئوری نبود. نگاهی به سرفصلهای ارائه شده توسط اساتید تغذیه و بدنسازی نشان میدهد که سازمان به دنبال ایجاد یک تغییر بنیادین در عادات روزمره همکاران است. وقتی صحبت از اصلاح سبک زندگی در یک محیط اداری به میان میآید، در واقع هدف، پیشگیری از «فرسودگی شغلی» و بیماریهای مزمن ناشی از پشتمیزنشینی، کمتحرکی و فشارهای روانی است.
مدرس این دوره با بیانی دقیق تأکید کرد که دیابت، فشار خون، بیماریهای قلبی و چاقی، مهمانان ناخواندهای هستند که در صورت نادیده گرفتنِ مثلث «تغذیه، تحرک و مدیریت استرس»، به سرعت کیفیت زندگی فردی و متعاقباً کارایی حرفهای فرد را تحت تأثیر قرار میدهند.
راهکارهای عملی در دنیای پرمشغله
آنچه این کارگاه را از سایر کارگاه های آموزشی مشابه متمایز میکند، تمرکز بر «عملیاتی کردن» آموزشها بود. شرکتکنندگان در این دوره، تنها شنونده توصیههای کلی نبودند؛ بلکه با راهکارهای ملموسی برای تغییرات کوچک اما اثرگذار آشنا شدند:
مدیریت هوشمند استرس: یادگیری تکنیکهایی برای تفکیک فشارهای کاری از زندگی شخصی و ایجاد تعادل که مستقیماً بر سلامت روان اثر میگذارد.
تغذیه و آبرسانی: تاکید بر نقش حیاتی نوشیدن آب و انتخاب الگوی غذایی سالم در حفظ سطح انرژی در طول ساعات کاری.
تحرک هوشمند: ارائه الگوهای ورزشی متناسب با شرایط جسمانی افراد که حتی در زمانهای کوتاه بینِ کاری نیز قابل اجراست.
نگاهی رو به آینده: سازمانِ پویا، کارمندِ شاداب
اهمیت این اقدام مخابرات استان سمنان در اینجاست که مدیران این مجموعه، پیوندی ناگسستنی میان «سلامت جسمی کارکنان» و «پویایی سازمان» یافتهاند. نیروی انسانی که از سلامت روان و جسم برخوردار باشد، با انگیزه بیشتری در محل کار حاضر میشود، خلاقیت بالاتری در حل مسائل دارد و در نهایت، بهرهوری کلی سازمان را ارتقا میدهد.
به گفته مدیر مرکز مخابرات استان سمنان این گونه برنامهها نشاندهنده یک «فرهنگسازی» در بدنه مخابرات سمنان است. هدف این نیست که فقط یک جلسه برگزار شود، بلکه هدف ایجاد محیطی است که در آن «سلامت» به بخشی از هویتِ روزمره کارکنان تبدیل شود.
وی برگزاری دوره «اصلاح سبک زندگی و حفظ سلامتی»، را یک سرمایهگذاری هوشمندانه برای آینده می داند و معتقد است، مخابرات استان سمنان با درک این واقعیت که موفقیتهای بزرگ فنی و خدماتی تنها بر دوش انسانهای سالم و باانگیزه استوار است، مسیر درستی را برای توسعه سرمایه انسانی خود آغاز کرده است. این نگاه پیشرو، نویدبخش محیط کاری است که در آن سلامتِ کارکنان، نه یک هدف فرعی، بلکه یکی از ستونهای اصلی موفقیت سازمان محسوب میشود.
بدون شک، تداوم این مسیر و نهادینه کردن عادات سالم، نه تنها باعث کاهش هزینههای درمانی و غیبتهای ناشی از بیماری میشود، بلکه رضایت شغلی و حس تعلق به سازمان را به شکلی چشمگیر افزایش خواهد داد. این، همان تعریفی است که از یک «سازمان متعالی» انتظار میرود؛ سازمانی که برای انسان، ارزش قائل است.