12 هزار پرستار از طریق آزمون استخدامی جذب شدند

عباس عبادی در حاشیه افتتاحیه دومین اجلاس ملی مدیران پرستاری دانشگاهها و بیمارستانهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این اجلاس ملی با هدف توان افزایی مدیران مراکز درمانی سراسر کشور و با حضور بیش از 700 نفر از مدیران ارشد پرستاری دانشگاهها و بیمارستانها برگزار شده و در این رویداد ملی موارد مهمی همچون اصلاح برخی از فرآیندهای بیمارستانی و نظام سلامت، کمک به افزایش تاب آوری سازمانی در حوزه بیمارستانی، مباحث حقوقی و اخلاقی، بهبود خودمراقبتی، افزایش سواد سلامت و فناورهای نوین و هوش مصنوعی در جهت دسترسی به اطلاعات بهروزتر و ارائه خدمات بهتر دیده شده است.
وی تصریح کرد: همزمان با برگزاری این رویداد ملی اولین اجلاسیه طرح ملی پرستار پیگیر و آموزش بعد از ترخیص را با بررسی عملکرد بیش از هزار بیمارستان کشور از زمان بستری تا ترخیص داشتیم و در این برنامه 14 بیمارستان از 64 دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مراکز درمانی برتر در حوزه پرستاری شناخته شدند که از نفرات برگزیده این بیمارستانها در مراسم اختتامیه دومین اجلاس ملی مدیران پرستاری دانشگاهها و بیمارستانهای سراسر کشور تقدیر به عمل میآید.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکیدکرد: هدف کلی این اجلاس تمرکز بر روی اصلاح فرآیندها و بهینه کردن خدمات حوزه پرستاری به پرستاری در چارچوب برنامههای بیمارستانی و توسعه و گسترش خدمات پرستاری سطح جامعه و نیز خدمات مشاورهای در منزل بوده و با توجه افزایش نرخ سالمندی و افزایش بیماریهای مزمن بر موارد مرتبط با این حوزه و بهینهسازیهای آن تاکید ویژه داریم و میخواهیم که در مجموع با استفاده از تجربه همکران حوزه پرستاری هم عملکرد بهتری داشته باشیم و هم اینکه به بهینهتر شدن خدمات سلامتمحور حوزه پرستاری کنیم و امیدواریم که این همافزایی و شبکهسازی ایجاد شده در به بهکارگیری فرآیندهای مفید و اثربخش و حذف موارد مازاد فاقد استفاده مثمرثمر باشد.
عبادی همچنین به جذب 12 هزار پرستار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در آزمون استخدامی سال 1404 تعداد 27 هزار مجوز در حوزه سلامت داشتیم که از این تعداد 12 هزار از آنها در حوزه پرستاری پرستاری بودند و در آزمون استخدامی سال 1405 هم تعداد 60 هزار نفر در حوزه سلامت جذب خواهند شد که از این میزان 50 درصد آنها در حوزه پرستاری بهکارگیری میشوند.
وی افزود: با جذب این پرستاران جدید بخشی از نیاز پرستاری در حوزه نیروی انسانی تامین میشود و بخشی دیگر هم جایگزین نیروهای بازنشسته میشوند.