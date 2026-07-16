عملیات ویژه نگهداشت ۲ هزار درخت چنار کهنسال در خیابان کوهسنگی مشهد اجرا شد

حامد فیضاللهی با اشاره به اینکه این محور یکی از قدیمیترین و مهمترین معابر گردشگری و ترافیکی شهر مشهد است، اظهار کرد: به منظور صیانت از این سرمایههای سبز و ایجاد طراوت و شادابی در این گونه ارزشمند، اقدامات ویژهای در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تشریح جزئیات این عملیات گفت: برای تأمین رطوبت عمقی درختان، ۴۲۵ چاهک تهویهای-تغذیهای با نصب لوله مشبک و همچنین ۱۰۰ چاهک جاذب آب در باغچههای این خیابان احداث شده است. همچنین خاکهای مازاد از پای درختان (طوقه) برداشت و پاکسازی شده است.
فیض اللهی افزود: در بخش تغذیه، کودآبیاری با کودهای کامل ماکرو و میکرو برای بیش از یک هزار و ۹۸۰ اصله درخت انجام شده و عملیات محلولپاشی برگی طی سه مرحله و عملیات تزریق به خاک با دستگاه «بیولیفت» نیز طی سه مرحله اجرا شده است.
وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات در چارچوب برنامههای پیشگیرانه و مراقبتی با هدف افزایش مقاومت درختان در برابر تنشهای زیستمحیطی و آفات صورت پذیرفته است.
مدیر کل بهبود محیط زیست شهری مشهد یکی دیگر از اقدامات شاخص را مهپاشی شبانه عنوان کرد و گفت: از ابتدای خردادماه تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، بهصورت شب در میان، عملیات مهپاشی بر روی تاج و بدنه درختان چنار انجام شده است. همچنین به منظور جلوگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از سرشاخههای خشک و افزایش ایمنی عابران و وسایل نقلیه، هرس اصولی و هدفمند این سرشاخهها نیز صورت گرفته است.
فیضالهی در پایان از برنامهریزی برای جمعآوری کنوجهای باقیمانده و کاشت درختان روتبالی جایگزین در این محور خبر داد.