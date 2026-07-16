محسن شریعتی، در مراسم بدرقه کاروان خادمان حملونقل اربعین حسینی جهت اعزام به مرز چذابه اظهار کرد: شهرداری مشهد امسال نیز به عنوان نماینده این کلانشهر، مسئولیت خدمترسانی حملونقل در مرز چذابه و بخشی از خاک عراق را بر عهده دارد.
وی افزود: برای این مأموریت، ۳۰ دستگاه اتوبوس برای فعالیت در خاک عراق و ۴۰ دستگاه اتوبوس برای خدماترسانی در مرز چذابه در نظر گرفته شده که در مجموع ۷۰ دستگاه اتوبوس، جابهجایی زائران اربعین را بر عهده خواهند داشت.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد ادامه داد: علاوه بر ناوگان اتوبوسی، یک دستگاه اتوبوس امداد، یک دستگاه وانت پشتیبان و ۳۷ نفر از همکاران به عنوان نیروهای مدیریت خط و ناظر عملکرد ناوگان در این مأموریت حضور دارند و در مسیر حدفاصل پارکینگ خودروها تا نقطه صفر مرزی به زائران خدمترسانی میکنند.
شریعتی با اشاره به اینکه امسال سومین سال حضور شهرداری مشهد در مرز چذابه است، تصریح کرد: شرح وظایف و فرآیند خدمترسانی بر اساس تجربیات سالهای گذشته مشخص شده و این مأموریت به صورت مشترک با شهرداری اهواز انجام میشود.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای ستاد اربعین شهرداری مشهد، گفت: برگزاری جلسات هماهنگی، آموزش نیروهای اعزامی، تأمین تجهیزات و پشتیبانی کاروان با تلاش همکاران ستاد اربعین انجام شده و از همه دستاندرکاران این مأموریت قدردانی میکنم.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد درباره برنامه زمانی این مأموریت نیز اظهار کرد: همکاران روز جمعه به مرز چذابه اعزام میشوند، روزهای شنبه و یکشنبه برنامه زیارتی خواهند داشت و از ساعت ۶ صبح روز دوشنبه، ۲۹ تیرماه، خدمترسانی به زائران آغاز میشود. این مأموریت تا ۱۴ مردادماه ادامه دارد و نیروهای اعزامی پس از ۱۷ روز خدمت، به مشهد بازخواهند گشت تا برای ارائه خدمات در ایام پایانی ماه صفر، از جمله شهادت امام رضا(ع)، آمادگی لازم را داشته باشند.
شریعتی در پایان با آرزوی سلامتی و توفیق برای نیروهای اعزامی و خانوادههای آنان، از همراهی و تلاش همه همکاران سازمان اتوبوسرانی و ستاد اربعین شهرداری مشهد در اجرای این مأموریت قدردانی کرد.