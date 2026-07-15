کد خبر: 1368928
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تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹
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سازمان‌ملل در نامه‌ای به هلال‌احمر ایران: حمله به امدادگران و زیرساخت‌ها را محکوم‌ می‌کنیم

سازمان‌ملل در نامه‌ای به هلال‌احمر ایران: حمله به امدادگران و زیرساخت‌ها را محکوم‌ می‌کنیم دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) در نامه‌ای رسمی‌به دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن حملات علیه امدادگران، کارکنان پزشکی، آمبولانس‌ها و زیرساخت‌های امدادی، بر ضرورت رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حفاظت از امدادگران و غیرنظامیان و استمرار همکاری با جمعیت هلال‌احمر ایران در اجرای مأموریت‌های بشردوستانه تأکید کرد.

جوان آنلاین: در پی دیدار دکتر پیرحسین کولیوند با مقامات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) در ژنو، «جما کانل»، سرپرست بخش امور بشردوستانه این نهاد، با ارسال نامه‌ای رسمی، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های امدادگران جان‌باخته و جامعه بزرگ هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های ایثارگرانه کارکنان و داوطلبان این جمعیت در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان جنگ قدردانی کرد.

به گزارش ایسنا، در این نامه، OCHA با اشاره به گزارش‌ها، مستندات و تصاویر ارائه‌شده از سوی رئیس جمعیت هلال‌احمر، از پیامدهای فاجعه‌بار جنگ بر غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، ابراز نگرانی کرده و خسارات واردشده به امدادگران، دفاتر، خودروهای امدادی، آمبولانس‌ها و بالگردهای جمعیت هلال‌احمر را مورد توجه قرار داده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با تأکید بر اینکه حفاظت از کارکنان پزشکی، امدادی و تمامی غیرنظامیان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، از همه طرف‌های درگیر خواسته است به تعهدات خود در قبال این قواعد پایبند باشند.

در بخش دیگری از این نامه، OCHA به‌صراحت حملات منجر به کشته یا مجروح شدن غیرنظامیان، از جمله امدادگران و کارکنان پزشکی، و همچنین تخریب یا آسیب‌رساندن به تجهیزات و زیرساخت‌های امدادی و غیرنظامی را محکوم کرده و بر لزوم دسترسی ایمن، سریع و بدون مانع امدادگران و کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب‌دیده تأکید کرده است.

در این نامه همچنین آمده است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد به‌طور مستمر وضعیت انسانی در جمهوری اسلامی ایران و آثار جنگ بر غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را رصد و گزارش کرده و موضوع جان‌باختن کارکنان نظام سلامت و نیروهای امدادی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است. این نهاد همچنین بار دیگر از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را رعایت کنند.

در ادامه با اشاره به همکاری نزدیک خود با فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، بر تداوم تلاش‌های مشترک برای ارتقای حمایت از امدادگران، از جمله کارکنان جمعیت‌های هلال‌احمر، در تمامی‌بحران‌ها تأکید کرده است.

در بخش پایانی این نامه، سرپرست بخش امور بشردوستانه سازمان ملل با تجلیل از عزم، ایثار، تعهد و روحیه والای انسانی کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، نقش آنان را در ارائه خدمات نجات‌بخش، نجات مصدومان از زیر آوار و حمایت از آسیب‌دیدگان در دشوارترین شرایط، حیاتی و ستودنی توصیف کرده است.

وی در پایان، ضمن قدردانی از دیدار با رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرده است که همکاری‌های میان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از اهداف و مأموریت‌های بشردوستانه بیش از پیش تقویت و گسترش یابد.

برچسب ها: سازمان ملل ، جمعیت هلال احمر ، زیرساخت‌های کشور
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