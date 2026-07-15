افزایش دمای تهران تا دوشنبه

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ با اشاره به استقرار الگوی تابستانه آورده است: از جمعه تا پایان دوشنبه (۲۶ تا ۲۹ تیرماه) ماندگاری توده هوای گرم در استان تهران موجب افزایش میانگین دمای هوا به‌طور متوسط بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس، افزایش محسوس دمای احساسی، افزایش تبخیر و تعرق، افزایش مصرف حامل‌های انرژی برق و آب، افزایش اشعه مضر خورشید (UV)، افزایش نیاز آبی انسان، گیاهان و جانوران، امکان گرمازدگی، احتمال رخداد آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی و مراتع ، احتمال آسیب به خودروها و تجهیزات و تاسیسات حساس به دما می‌شود.

به گزارش ایسنا، اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به پرهیز از حضور طولانی مدت در فضای باز برای سالمندان و خردسالان، پرهیز از فعالیت سنگین طولانی‌مدت در فضای باز، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی برق و آب، استفاده از لباس‌های روشن و عینک آفتابی و کلاه جهت محافظت در برابر اشعه مضر خورشید، نوشیدن کافی آب و مایعات هنگام حضور در فضای باز، بهینه‌سازی برنامه آبیاری و حفاظت از محیط زیست، استفاده از ضد جوش و خنک‌سازی تجهیزات و تاسیسات حساس به دمای بالا توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت فردا (۲۵ تیرماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه (۲۶ تیرماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۰ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.