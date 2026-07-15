جوان آنلاین: محمدامینی دهاقانی فرزند حسین از عناصر همکار دشمن که در روز ۱۹ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ اقدام به آتش‌زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین (ع) و کلانتری شهرستان دهاقان کرده بود، بامداد امروز پس از تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور و طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس تحقیقات انجام‌شده و مستندات به‌دست‌آمده از پایش دوربین‌های مداربسته و اعترافات متهم، محمدامینی دهاقانی در روز ۱۹ دی سال ۱۴۰۴، اقدام به روشن‌کردن و پرتاب کوکتل‌مولوتف سمت فرمانداری دهاقان کرده است. متهم در اعترافات خود گفته کوکتل‌مولوتف را به سمت فرمانداری پرتاب کرده است.

وی در بخش دیگری از اعترافات خود گفته است همراه تعدادی از افرادی که در اغتشاشات حضور داشتند، سلاح گرم از جمله یک سلاح جنگی کلاشینکف بود. آن‌ها سلاح را از مأموران دزدیده بودند. از آنها خواستم سلاح را در اختیارم بگذارند که با آن شلیک کنم.

تحریک افراد حاضر در محل به حمله به کلانتری و مأموران

بر اساس مستندات به‌دست‌آمده از بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته، متهم نقش زیادی در تحریک و دعوت افراد حاضر در محل به حمله به کلانتری و پرتاب کوکتل‌مولوتف به سمت مأموران مستقر در کلانتری را داشته است.



متهم ساعت ۲۰:۳۰ روز ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ جلوتر از جمعیت حاضر در محل به‌طرف فرمانداری رفته و یک عدد کوکتل‌مولوتفی که زیر کاپشن خود پنهان کرده بود را روشن و به سمت فرمانداری پرتاب می‌کند که منجر به آتش‌سوزی می‌شود.



محمدامینی دهاقانی در اعترافات خود گفته همراه خود دو عدد کوکتل‌مولوتف داشته که یکی را سمت فرمانداری و دیگری را سمت کلانتری پرتاب کرده است.در نهایت پس از طی روال قانونی، حکم اعدام محمد امینی دهاقانی بامداد امروز اجرا شد.