توصیه کارشناس هواشناسی به کشاورزان طی ۵ روز آینده

یک کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی گفت:بستن دریچه‌ها، انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه‌ها به علت گردوخاک از توصیه‌هایی است که به گلخانه‌داران با توجه به وضعیت هوا طی ۵روز آینده می‌شود.

جوان آنلاین: سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی در خصوص وضعیت هوای چند روز آینده کشور و تاثیر آن بر کشاورزی به خبرنگار مهر، گفت: طی ۵ روز آینده در بیشتر مناطق کشور، آسمان صاف است.

وی در ادامه با افزایش ابر و بارش پراکنده در ارتفاعات مازنداران، افزود: امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه در ارتفاعات مازندران و از پنجشنبه (۲۵ تیر) تا شنبه (۲۷ تیر) در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات مازندران و گلستان افزایش ابر و بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین روز گذشته در مناطقی از جنوب سیستان و بلوجستان و از چهارشنبه تا جمعه در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان ساعات بعداز ظهر رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید قابل پیش‌بینی است.

وی در ادامه با پیش‌بینی وزش باد در برخی نقاط کشور، یادآور شد: روز گذشته در مرکز، جنوب غرب و شرق و همچنین شمال شرق کشور، چهارشنبه تا جمعه برخی نقاط در غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق کشور، در بعضی ساعات شاهد وزش باد شدید و در مناطق مستعد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.

وی اضافه کرد: گفتنی است، طی ۲ روز آینده غرب خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و طی روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.

غلامی با بیان این که بیشترین میزان بارش در هفته چهل و دوم متعلق به منطقه ماکو استان آذربایجان غربی به میزان ۱۹.۵ میلیمتر بوده است، ادامه داد: گرم‌ترین منطقه کورده استان فارس به میزان ۴۹.۵ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه هزارکانیان استان کردستان به میزان ۸.۵ درجه سلسیوس گزارش می‌شود.

توصیه به کشاورزان و گلخانه‌داران

این کارشناس هواشناسی در بخش کشاورزی با توجه به پیش‌بینی ۵ روز آینده هوای کشور به کشاورزان توصیه کرد: از محلول سمپاشی مزارع در زمان بارندگی خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی در بخش کشاورزی افزود: همچنین احتیاط در انجام عملیات کشاورزی هنگام ورزش باد، جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده قبل و بعد از وزش باد، کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی، گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت از اهمیت بسیاری در کاهش خسارات برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: همچنین خودداری از چرای دام و تردد عشایر در مناطق مرتفع با توجه به احتمال رعد و برق، خودداری از چرای دام در مراتع به دلیل گرد و خاک، بستن دریچه‌های پرواز کندوهای زنبور عسل و انجام تغذیه مصنوعی، افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی از دیگر توصیه‌ها به فعالان این حوزه است.

غلامی در پایان تاکید کرد: بستن دریچه‌ها، انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه‌ها به علت گرد و خاک از دیگر مواردی است که کشاورزان کشور طی ۵ روز آینده باید نسبت به انجام آنها توجه ویژه داشته باشند.