در این پیام آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره)، عمر پربرکت خود را در مسیر عزت اسلام، هدایت امت، تبیین حقایق و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی سپری کرد و نام و مکتب ایشان تا همیشه الهام‌بخش ملت ایران و آزادگان جهان خواهد بود. حضور پرشور، باشکوه و تاریخی مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار استان البرز در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلوه‌ای کم‌نظیر از وفاداری به ولایت، وحدت ملی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت؛ حضوری که در کنار خیل عظیم عاشقان انقلاب از سراسر کشور، یکی از ماندگارترین صحنه‌های تاریخ معاصر ایران را رقم زد. در این میان، اصحاب رسانه استان البرز اعم از خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، تدوینگران، فعالان رسانه‌های مکتوب، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، رسانه‌های دیجیتال و فعالان فضای مجازی با حضور میدانی، تلاش شبانه‌روزی و روحیه جهادی، روایتگر صادق این حماسه عظیم بودند و با تولید و انتشار اخبار، گزارش‌ها، تصاویر، مستندات و روایت‌های دقیق، نقش مؤثری در انعکاس شکوه حضور مردم و انتقال پیام این رویداد تاریخی به افکار عمومی ایفا کردند. بی‌تردید عملکرد حرفه‌ای و متعهدانه خانواده بزرگ رسانه استان البرز در این مقطع حساس، جلوه‌ای ارزشمند از جهاد تبیین بود و بار دیگر ثابت کرد که رسانه‌های انقلابی استان، در میدان جنگ روایت‌ها با هوشیاری، بصیرت و مسئولیت‌پذیری، روایت صحیح و واقعی از وقایع را در برابر جریان تحریف و عملیات رسانه‌ای دشمنان به ثبت می‌رسانند. اینجانب ضمن قدردانی صمیمانه از تمامی خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، تدوینگران، مدیران رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی، روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و همه کسانی که در انعکاس این حماسه تاریخی نقش‌آفرین بودند، از همراهی مردم شریف، انقلابی و ولایت‌مدار استان البرز نیز صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. بی‌شک رسانه‌های استان البرز بار دیگر نشان دادند که با وجود همه محدودیت‌ها، با تکیه بر تخصص، تعهد، ایمان و روحیه انقلابی، توان ایفای نقش در تراز رسانه‌های ملی را داشته و در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز کشور، مسئولانه، مؤثر و افتخارآفرین عمل می‌کنند. از درگاه خداوند متعال، برای همه فعالان عرصه رسانه، توفیق روزافزون، سلامتی و استمرار خدمت صادقانه در مسیر روشنگری، جهاد تبیین و پاسداری از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی را مسئلت دارم و امیدوارم راه نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره چراغ هدایت ملت بزرگ ایران و نسل‌های آینده باشد. ابراهیم نوروزی‌فر ، معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز و رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز