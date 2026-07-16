کد خبر: 1368834
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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۴
البرز » سياسي
دبیرکنگره ملی شهدای استان البرز :

استمرار فعالیت‌های فرهنگی، رمز ماندگاری دستاورد‌های کنگره شهدا است

استمرار فعالیت‌های فرهنگی، رمز ماندگاری دستاورد‌های کنگره شهدا است دبیرکنگره ملی شهدای استان البرز گفت:پیام رهبر شهید معظم انقلاب درباره کنگره شهدای استان،نقشه راه ادامه این حرکت عظیم فرهنگی است واگر این مسیر با تلاش مستمر دنبال نشود، آثار ارزشمند آن به نتیجه مطلوب نخواهدرسید.

داود پاشایی در آیین تجلیل از دست‌اندرکاران چهارمین فصل رویداد ملی قرآنی بهترین پناه با قدردانی از تلاش فعالان فرهنگی و قرآنی استان، اظهار کرد: از ابتدای آغاز برنامه‌ریزی کنگره ملی شهدای استان البرز عهد بستیم که تمامی فعالیت‌ها تنها برای رضای الهی انجام شود و بدون توجه به تشویق یا تقدیر دیگران، خدمت به فرهنگ ایثار و شهادت را وظیفه خود بدانیم.

وی با اشاره به موفقیت‌های کنگره ملی شهدای استان البرز، افزود: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی مراجع تخصصی، کنگره شهدای استان البرز توانست بالاترین میزان رضایتمندی مردمی را در میان کنگره‌های استانی کشور کسب کند و به الگویی برای برگزاری کنگره‌های آینده تبدیل شود.

پاشایی با بیان اینکه این موفقیت حاصل دو سال فعالیت مستمر در قالب یادواره‌ها، اجلاسیه‌ها و برنامه‌های فرهنگی بود، تصریح کرد: ارتقای شاخص‌هایی همچون فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت‌طلبی و هویت انقلابی در استان، از مهم‌ترین دستاورد‌های این حرکت فرهنگی محسوب می‌شود.

دبیر کنگره ملی شهدای استان البرز، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره کنگره شهدای استان البرز، گفت: معظم‌له تاکید فرمودند که تولید آثار فرهنگی به‌تنهایی کافی نیست و این آثار باید دیده، خوانده و اثرگذار شوند؛ تحقق این هدف نیز نیازمند «تلاش دوم» و پیگیری مستمر است.

وی ادامه داد: اگر فعالیت‌های فرهنگی استمرار نداشته باشند، آثار آنها به مرور زمان کمرنگ خواهد شد و فرهنگ‌سازی یک فرآیند زمان‌بر است و با اجرای مقطعی برنامه‌ها نمی‌توان به تحول پایدار در جامعه دست یافت.

پاشایی چهارمین فصل رویداد ملی قرآنی بهترین پناه را یکی از برکات کنگره ملی شهدا دانست و اظهار کرد: این رویداد در شرایطی برگزار شد که عوامل اجرایی پس از ماه‌ها تلاش خسته بودند، اما با توکل به خدا و اخلاص دست‌اندرکاران، برنامه‌ای فاخر و اثرگذار رقم خورد که به تعبیر بسیاری از حاضران، جلوه‌ای از نصرت الهی و برکات قرآن کریم بود.

وی با تاکید بر نقش قرآن در موفقیت فعالیت‌های فرهنگی، خاطر نشان کرد: هرجا کار برای خدا و بر پایه معارف قرآن انجام شود، وعده الهی محقق خواهد شد و خداوند یاری‌کننده خادمان دین خواهد بود.

دبیر کنگره ملی شهدای استان البرز در پایان از همه فعالان فرهنگی، قرآنی، هنرمندان و عوامل اجرایی، به‌ویژه علی گلدوست مسئول دارالقرآن سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، قدردانی کرد و گفت: حضور نیرو‌های دغدغه‌مند و مخلص در عرصه فعالیت‌های قرآنی، زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکت‌های ارزشمند در استان شده و امیدواریم این مسیر با قوت و انسجام بیشتری ادامه یابد.

 
برچسب ها: البرز ، کرج ، سپاه
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