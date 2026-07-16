کد خبر: 1368833
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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۳
البرز » سياسي
مسئول دارالقرآن سپاه استان البرز خبرداد

مشارکت بیش از ۱۱۰ هزار نفر، در چهارمین فصل رویداد ملی قرآنی بهترین پناه

مشارکت بیش از ۱۱۰ هزار نفر، در چهارمین فصل رویداد ملی قرآنی بهترین پناه مسئول دارالقرآن سپاه استان البرز گفت : چهارمین فصل این رویداد با محوریت فرهنگ ایثار، شهادت و جهاد و در قالب برنامه‌های کنگره ملی شهدای استان البرز برگزار شد.

علی گلدوست  در آیین تجلیل از دست‌اندرکاران برگزاری برنامه‌های قرآنی بهترین پناه، ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان قرآنی استان، اظهار کرد: همه عزیزانی که طی ماه‌های گذشته با روحیه‌ای جهادی در اجرای برنامه‌های قرآنی حضور داشتند، نقش مؤثری در رقم خوردن یکی از ماندگارترین رویداد‌های فرهنگی استان ایفا کردند.

وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهدای استان البرز، افزود: مهم‌ترین رویداد فرهنگی سال ۱۴۰۴ استان، کنگره ملی شهدای البرز بود که در قالب اجلاسیه‌های تخصصی، تولید آثار فرهنگی، تألیف کتاب، ساخت مستند و اجرای برنامه‌های متنوع برگزار شد و یکی از شاخص‌ترین بخش‌های آن، چهارمین فصل رویداد ملی قرآنی بهترین پناه بود.

گلدوست با بیان اینکه این رویداد از سال ۱۳۹۹ با هدف گسترش فرهنگ قرآنی در میان عموم مردم آغاز شده است، تصریح کرد: ویژگی اصلی بهترین پناه این است که صرفاً مخاطبان تخصصی قرآن را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه بستری برای حضور همه اقشار جامعه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، فراهم می‌کند تا انس بیشتری با مفاهیم قرآن کریم پیدا کنند.

مسئول دارالقرآن سپاه استان البرز ادامه داد: در چهارمین دوره این رویداد، با توجه به برگزاری کنگره ملی شهدا، محتوای برنامه‌ها بر پایه آیات مرتبط با فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت طراحی شد و با تلاش پژوهشگران، اساتید و فعالان قرآنی، برنامه‌های متنوعی به‌صورت حضوری و مجازی اجرا شد.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این رویداد، گفت: بیش از ۱۱۰ هزار نفر از نقاط مختلف کشور در برنامه‌های بهترین پناه شرکت کردند که این استقبال، نشان‌دهنده ظرفیت بالای فعالیت‌های مردمی و قرآنی در کشور است.

گلدوست همچنین از شناسایی ۲۴ شهید قرآنی استان البرز خبر داد و افزود: در قالب اجلاسیه شهدای قرآنی، زندگی، فعالیت‌ها و سیره این شهدا مستندسازی و آثار تولید شده به‌زودی از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد و همچنین تألیف آثار مکتوب و ثبت خاطرات خانواده‌های این شهدا از دیگر اقدامات ارزشمند این مجموعه بود.

وی با اشاره به برگزاری اختتامیه این رویداد در سالن شش هزار نفری مجموعه انقلاب کرج، اظهار کرد: استقبال پرشور مردم از این مراسم، نشان داد که جامعه تشنه فعالیت‌های فاخر قرآنی است و امروز مطالبه عمومی برای استمرار چنین برنامه‌هایی بیش از گذشته احساس می‌شود.

مسئول دارالقرآن سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توسعه فعالیت‌های قرآنی، خاطر نشان کرد: در همین راستا، اجرای ۱۱۴ برنامه و رویداد قرآنی با رویکرد هنری و ادبی در سطح استان البرز آغاز می‌شود و تلاش خواهیم کرد با همکاری فعالان قرآنی، این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

گلدوست در پایان با قدردانی از همه عوامل اجرایی، اساتید، داوران، خادمان قرآن و همکاران مجموعه دارالقرآن سپاه استان البرز، گفت: موفقیت این رویداد حاصل کار جمعی، اخلاص و مجاهدت همه عزیزانی بود که بی‌وقفه برای ترویج فرهنگ نورانی قرآن کریم تلاش کردند و امیدواریم این مسیر با قوت و گستردگی بیشتری ادامه یابد.

 
برچسب ها: البرز ، کرج ، بسیج
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