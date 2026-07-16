در این نشست، راهکارهای توسعه تعامل و همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی و بخش خصوصی، بررسی چالشهای حوزه بازرسی، بهبود فضای کسبوکار، صیانت از حقوق بیمهشدگان و کارفرمایان و همچنین ارتقای کیفیت خدمات بیمهای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
داوود سعدزاده، مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز، با اشاره به اهمیت تعامل سازنده با فعالان اقتصادی، اظهار داشت: تأمین اجتماعی خود را شریک تولید و پشتیبان سرمایهگذاری میداند و بر این باور است که گفتوگوی مستقیم با کارفرمایان و صاحبان کسبوکار، زمینهساز رفع موانع، افزایش اعتماد متقابل و بهبود فرآیندهای خدمترسانی خواهد بود.
وی افزود: برگزاری چنین نشستهایی به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، فرصت ارزشمندی برای هماندیشی، شنیدن دغدغههای بخش خصوصی و بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسی در راستای ارتقای خدمات و اصلاح فرآیندهاست و نتایج این جلسات میتواند نقش مؤثری در تقویت تعامل میان سازمان و جامعه کار و تولید ایفا کند.
در ادامه، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی نیز دیدگاهها، پیشنهادها و مسائل خود را در حوزه بازرسی، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح کردند و بر استمرار برگزاری نشستهای تخصصی و گفتوگوی مشترک میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی تأکید شد.