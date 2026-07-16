همزمان با گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی، نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی استان البرز با فعالان اقتصادی بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز و با حضور داوود سعدزاده مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، جمعی از مسئولان استانی، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای توسعه تعامل و همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی و بخش خصوصی، بررسی چالش‌های حوزه بازرسی، بهبود فضای کسب‌وکار، صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و کارفرمایان و همچنین ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

داوود سعدزاده، مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز، با اشاره به اهمیت تعامل سازنده با فعالان اقتصادی، اظهار داشت: تأمین اجتماعی خود را شریک تولید و پشتیبان سرمایه‌گذاری می‌داند و بر این باور است که گفت‌وگوی مستقیم با کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار، زمینه‌ساز رفع موانع، افزایش اعتماد متقابل و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی خواهد بود.