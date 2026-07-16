کد خبر: 1368830
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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
البرز » سياسي

هشدار شهردار کرج نسبت به تداوم قطع سهمیه آب منطقه کلاک

هشدار شهردار کرج نسبت به تداوم قطع سهمیه آب منطقه کلاک شهردار کرج با ابراز نگرانی شدید از قطع سهمیه آب محله تاریخی «کلاک» در سه سال اخیر، هشدار داد که تداوم این روند می‌تواند منجر به تخریب گسترده باغات، تغییر کاربری اراضی و جولان ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه باغ‌شهری شود.

مهرداد کیانی در حاشیه بازدید از وضعیت باغات کلاک و گفتگو با ساکنین، در تشریح وضعیت بحرانی منابع آبی محله تاریخی «کلاک»، اظهار داشت: متأسفانه طی سه سال گذشته شاهد قطع سهمیه آب این منطقه توسط شرکت آب منطقه‌ای استان البرز بوده‌ایم؛ تصمیمی که اکنون پیامدهای مخرب آن بیش از هر زمان دیگری بر پیکره این فضای سبز تاریخی نمایان شده است.

وی با تأکید بر اینکه «کلاک» از دیرباز به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی تنفسی و مناطق باغی و خرم شهر کرج شناخته می‌شود، افزود: این محله دارای درختان کهن، ریشه‌دار و اصیل است که حفظ آن‌ها نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه رسالتی حساس و خطیر برای مدیریت شهری و تمامی دستگاه‌های متولی محسوب می‌شود. با این حال، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند به تخریب کامل عرصه سبز این منطقه و نابودی باغات کهنسال آن منجر شود.

شهردار کرج در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای جانبی خشکی باغات اشاره کرد و گفت: وقتی زیرساخت‌های لازم برای آبیاری باغات از بین برود، عملاً بستر برای سودجویان فراهم می‌شود. این خلأ قانونی و زیست‌محیطی، راه را برای تغییر کاربری‌های گسترده، تفکیک غیرقانونی اراضی زراعی و باغی و همچنین شیوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز هموار می‌کند. در چنین شرایطی، متأسفانه شاهد آن خواهیم بود که به جای گل، گیاه و درخت، ساختمان‌های بلندمرتبه در این عرصه سبز رشد کنند که این امر با برنامه‌ریزی‌های کلان مدیریت شهری برای توسعه سرانه فضای سبز در تضاد کامل است.

مهرداد کیانی ضمن انتقاد از شرایط موجود، از دستگاه‌های متولی خواست تا با ورود فوری و مساعدت در این زمینه، تخصیص مجدد سهمیه آب به کلاک را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به نقش کلیدی رسانه‌ها در مطالبه‌گری عمومی، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و حمایت رسانه‌ها، بتوان حیات دوباره را به درختان و باغات این منطقه بازگرداند.

کیانی در پایان ضمن قدردانی از اهتمام شهروندان، دوستداران محیط‌زیست و باغداران صبور این منطقه که طی این مدت با تانکرهای آبرسانی به یاری درختان شتافتند، تصریح کرد: شهرداری کرج به ویژه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با تمام توان در کنار مردم ایستاده است و بر تداوم اقدامات حمایتی جهت سیراب نمودن درختان در فصل گرما و جلوگیری از خشکیدگی آن‌ها تأکید دارد؛ با این حال، حل ریشه‌ای این معضل مستلزم بازگشت سهمیه آب این منطقه است.

 

برچسب ها: البرز ، کرج ، شهرداری کرج
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