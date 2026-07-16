کد خبر: 1368829
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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۱
البرز » سياسي

مراکز بهداشتی و ماماها؛ حامیان سلامت مادران هستند

مراکز بهداشتی و ماماها؛ حامیان سلامت مادران هستند مدیر گروه سلامت خانواده، مدارس و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اشاره به اهمیت نقش حیاتی مراکز بهداشتی و درمانی و به ویژه ماماها در ارتقاء سلامت مادران و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت، بر لزوم مراجعه مستمر مادران به این مراکز در تمامی مراحل باروری و پس از آن تاکید کرد.
دکتر معصومه رجبی اظهار داشت: سلامت مادر، بنیان سلامت خانواده و جامعه است و مراکز جامع خدمات سلامت و ماماها، خط اول ارائه خدمات به کلیه زنان از جمله مادران باردار در استان البرز هستند. ما در دانشگاه علوم پزشکی البرز تلاش می‌کنیم تا با ارائه خدمات جامع و رایگان، مادران را در تمامی مراحل، از پیش از بارداری تا پس از زایمان، همراهی کنیم.
وی با تشریح خدمات ارائه‌شده در این مراکز، به موارد زیر اشاره کرد: مراقبت‌های پیش از بارداری: در این مرحله مراقبت‌ها، ماماها با ارزیابی وضعیت سلامت عمومی مادر، ارائه مشاوره در خصوص تغذیه مناسب، مصرف مکمل‌های لازم (مانند اسید فولیک)، واکسیناسیون، آزمایشات لازم،کنترل بیماری‌های زمینه‌ای (مانند دیابت و فشار خون) و مشاوره ژنتیک، زوجین را برای ورود به دوران بارداری آماده می‌کنند. این اقدامات نقش مهمی در کاهش عوارض بارداری و پیشگیری از ناهنجاری‌های مادرزادی دارد. مراقبت‌های دوران بارداری: با شروع بارداری، مراجعات منظم مادر به مراکز بهداشتی برای دریافت مراقبت‌های دوران بارداری حیاتی است. ماماها در این دوران، با انجام معاینات دوره‌ای، پایش رشد جنین، بررسی وضعیت سلامت مادرو جنین، تجویز آزمایش‌ها و سونوگرافی‌های لازم، و ارائه آموزش‌های لازم در خصوص تغذیه، ورزشهای دوران بارداری ازماه پنجم، بهداشت و علائم هشداردهنده، سلامت مادر و جنین را تضمین می‌کنند. این مراقبت‌ها به شناسایی زودهنگام مشکلات احتمالی و مدیریت صحیح آن‌ها کمک شایانی می‌نماید. حمایت در دوران زایمان: ماماها نقش کلیدی در تسهیل فرآیند زایمان طبیعی و ایمن ایفا می‌کنند. آن‌ها با ارائه حمایت‌های روحی و جسمی و آموزش فوایدزایمان طبیعی به مادر، به او در تجربه این دوران مهم کمک می‌کنند. مراقبت‌های پس از زایمان: پس از تولد نوزاد، مراقبت از سلامت مادر همچنان ادامه دارد. ماماها در مراکز بهداشتی، خدمات لازم برای بررسی وضعیت جسمی و روحی مادر پس از زایمان، راهنمایی در خصوص مصرف مکملهای لازم ، شیردهی، مراقبت از نوزاد، و تشخیص و مدیریت مشکلات احتمالی پس از زایمان را ارائه می‌دهند. این خدمات به مادران کمک می‌کند تا سریع‌تر به بهبودی کامل دست یافته و دوران پس از زایمان را با آرامش بیشتری سپری کنند.
وی تاکید کرد: تمامی این خدمات در مراکز جامع خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز به صورت رایگان به مادران عزیز ارائه می‌شود. ما از تمامی بانوان در سن باروری و مادران باردار درخواست می‌کنیم تا با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی درمانی یا پایگاه سلامت محل سکونت خود، از این خدمات ارزشمند بهره‌مند شوند. سرمایه‌گذاری بر سلامت مادران، سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای سالم و پرامید برای استان البرز و کشور است.
 
 
برچسب ها: البرز ، کرج ، ماما
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