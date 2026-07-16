لزوم پاسخگویی حداکثری به نیازهای مراجعین در شرایط اقتصادی کنونی

دکتر داریوش طاهرخانی در جریان نشست هم‌اندیشی با کارکنان مراکز درمانی استان البرز، با اشاره به اهمیت حیاتی خدمات درمانی خاطرنشان کرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های جاری، حجم مراجعین به مراکز درمانی به طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: وظیفه ما پاسخگویی مناسب به نیازهای مراجعین است و باید تمام توان خود را برای حفظ سلامت آنها به کار بگیریم. مدیر درمان استان البرز با تکیه بر آموزه‌های دینی و استناد به حدیث شریف امام حسین (ع) مبنی بر اینکه « نیازهای مردم به سوی شما، از نعمتهای پروردگار برای شما است; پس نعمتها را پس نزنید»، هشدار داد که فرصت‌های خدمتگزاری همیشگی نیستند و نباید با بی‌توجهی از این نعمات محروم و از مسیر اصلی خدمتگزاری منحرف شد.

طاهرخانی در ادامه با رویکردی تعامل‌گرا، از همکاران خواست از کنار مشکلات و مسائل عبور نکنند، بلکه با بیان و انعکاس دقیق چالش‌ها، فرصت بحث، تبادل نظر و اتخاذ راهکارهای عملیاتی را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: ما در مدیریت، آماده شنیدن هستیم و قطعاً پیگیر حل مسائل و رفع موانع مطرح شده از سوی همکاران خواهیم بود.

در این نشست هم اندیشی مسائلی چون ؛ لزوم توجه و مطالعه درخصوص عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در کنار اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان ساوجبلاغ ، درخواست فراهم سازی ساعات کاری شناور برای برخی نیروهای درمانی تخصصی ضروری ، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ، همسان سازی حقوق نیروهای شرکتی با کارکنان رسمی و عدالت در پرداخت ، فراهم سازی شرایط ارتقای همکاران به عنوان مثال ایجاد ردیف کاردانی و کارشناسی دارویی برای ارتقای متصدیان خدمات دارویی ، درخواست توجه به کارکرد و اضافه کار کارکنان درمانی ، ارزیابی رضایتمندی همکاران در کنار ارزیابی رضایتمندی مراجعین و شناسایی علل نارضایتی ، تبدیل یکی از ردیف های پرستاری مراکز سرپایی به ردیف سرپرستار به منظور ایجاد انگیزه و ارتقای کارکنان پرستاری از اهم مسائل ، مشکلات و دغدغه های همکاران مراکز درمان تامین اجتماعی استان البرز بود که طرح و در فرایند پیگیری قرار گرفت .