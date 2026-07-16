در متن پیام تبریک دکتر داریوش طاهرخانی به مناسبت هفته تامین اجتماعی آمده است :

هفته تأمین اجتماعی، فرصت ارزشمندی است برای پاسداشت نهادی که با تکیه بر اعتماد مردم، همدلی شرکای اجتماعی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان خود، رسالت بزرگ صیانت از سلامت، امنیت و آرامش میلیون‌ها ایرانی را بر عهده دارد. این مناسبت را به تمامی بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، کارفرمایان، بازنشستگان، کارگران، کارآفرینان، شرکای اجتماعی و خانواده بزرگ کارکنان سازمان تأمین اجتماعی صمیمانه تبریک عرض می‌کنم؛ عزیزانی که هر یک، سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور هستند. شعار امسال، «تأمین اجتماعی؛ تحول هوشمند، پویایی، پایداری»، تنها یک شعار نیست؛ بلکه نقشه راهی برای آینده‌ای است که در آن، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت خدمات درمانی، شفافیت، پاسخگویی، حفظ کرامت انسانی و توسعه عدالت اجتماعی، بیش از گذشته در کانون توجه قرار دارد. در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز، باور داریم که رضایت مردم، بزرگ‌ترین سرمایه سازمان است و دستیابی به آن، جز با خدمت صادقانه، نوآوری، همدلی و تلاش مستمر امکان‌پذیر نخواهد بود. از همین رو، خود را متعهد می‌دانیم با توسعه خدمات هوشمند، ارتقای کیفیت درمان، تکریم مراجعان و استفاده از ظرفیت ارزشمند سرمایه انسانی، گام‌های مؤثرتری در مسیر افزایش رضایت ذی‌نفعان برداریم. بی‌تردید، موفقیت سازمان تأمین اجتماعی در گرو همراهی و اعتماد متقابل همه شرکای اجتماعی است و آینده‌ای پویا و پایدار، با مشارکت آگاهانه بیمه‌شدگان، همکاری مسئولانه کارفرمایان، تجربه گران‌سنگ مستمری‌بگیران و تلاش خالصانه کارکنان این سازمان رقم خواهد خورد. ضمن گرامیداشت و تبریک هفته تأمین اجتماعی به خانواده بزرگ تأمین اجتماعی ، امیدوارم در پرتو الطاف الهی، با همدلی، نوآوری و همت جمعی، بتوانیم در مسیر تحقق اهداف متعالی سازمان تأمین اجتماعی، توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه، گام‌هایی ماندگار و اثربخش برداریم.