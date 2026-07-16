کد خبر: 1368826
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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۰
البرز » سياسي

مدیریت آب، مهم‌ترین اولویت برای حفظ ذخائر آبی شهر است

مدیریت آب، مهم‌ترین اولویت برای حفظ ذخائر آبی شهر است معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج بر ضرورت هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت منابع آب تأکید کرد و گفت: آینده شهرها در گرو تصمیم‌ها و اقداماتی است که امروز برای صیانت از منابع آبی اتخاذ می‌شود.
مهدی مهرور در جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان کرج که با حضور دستگاه های زیربط شهرستان در سالن غدیر فرمانداری برگزار شد با اشاره به روند کاهشی منابع آبی و افزایش فشار بر منابع زیرزمینی، اظهار کرد: تامین آب دیگر یک دغدغه مقطعی نیست، بلکه به مسئله‌ای راهبردی تبدیل شده و اگر امروز برای مدیریت صحیح آن اقدام نکنیم با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.
 وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب نیازمند مشارکت همگانی است، افزود: این موضوع صرفاً مسئولیت یک دستگاه اجرایی نیست و همه نهادها از جمله شرکت آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر مجموعه‌های مرتبط باید با برنامه‌ریزی مشترک و هماهنگی مستمر در مسیر کاهش تنش آبی گام بردارند.
 فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر اینکه توسعه پایدار بدون توجه به ظرفیت‌های آبی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: هرگونه برنامه توسعه شهری، کشاورزی و صنعتی باید متناسب با توان منابع آب برنامه‌ریزی شود؛ چراکه ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده شهر به همراه داشته باشد.
 مهرور، توسعه زیرساخت‌های تصفیه و بازچرخانی آب، اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی روش‌های آبیاری، کنترل برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی را از مهم‌ترین راهکارهای عبور از شرایط کنونی عنوان کرد.
 وی همچنین نقش رسانه‌ها را در مدیریت مصرف آب مؤثر دانست و گفت: صدا و سیما و سایر رسانه‌ها باید با تولید محتوای آموزشی و فرهنگ‌سازی مستمر، مردم را نسبت به اهمیت صرفه‌جویی و حفاظت از منابع آبی آگاه کنند؛ چراکه بدون مشارکت شهروندان، مدیریت این بحران امکان‌پذیر نخواهد بود.
 معاون استاندار البرز در پایان با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آب، مسئولیتی ملی و همگانی است، خاطرنشان کرد: امروز زمان تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و اقدام‌های عملی است و همه دستگاه‌ها باید با کنار گذاشتن نگاه‌های بخشی، برای حفظ امنیت آبی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تأمین آینده نسل‌های بعد، در کنار یکدیگر قرار گیرند.
 
برچسب ها: البرز ، کرج ، فرمانداری
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