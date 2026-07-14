کد خبر: 1368803
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰
سیاست » اخبار کلی
آیت‌الله سید مصطفی خامنه‌ای:

صبر در این مصیبت بزرگ، مانع برخورد با اشرار عالم نخواهد بود

صبر در این مصیبت بزرگ، مانع برخورد با اشرار عالم نخواهد بود فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: صبر در این مصیبت بزرگ هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایت‌های بزرگ دست داشتند نخواهد داشت.

جوان آنلاین: آیت‌الله سید مصطفی حسینی خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی (ره) تهران، با بیان اینکه برای ابلاغ پیامی در این مراسم حضور یافته است، در سخنانی کوتاه ضمن تبریک و تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب، این ضایعه را نخست به حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، سپس به امت اسلامی، ملت ایران و حاضران در مراسم تسلیت گفت.

وی با اشاره به مفهوم صبر در آموزه‌های قرآنی اظهار کرد: همان‌گونه که در قرآن کریم آمده است «وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ»، صبر به معنای آن است که این مصیبت بزرگ را به گونه‌ای تحمل کنیم که بتوانیم راه روشن خود را به‌درستی ادامه دهیم و تا رسیدن به هدف نهایی پیش برویم.

فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: بنابراین صبر هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایت‌های بزرگ دست داشتند، نخواهد داشت.

آیت‌الله سید مصطفی حسینی خامنه‌ای همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: در حوادث بزرگ هفته گذشته و تشییع پیکر امام شهید امت، شاهد جلوه‌ای از توحید بودیم که باید آن را قدر بدانیم.

وی افزود: نزدیک به ۵۰ سال است که در جامعه اسلامی خود مفتخریم توحید مطلوب اسلام، که مایه سعادت انسان‌هاست، در سطحی متفاوت در جامعه ما تجلی یافته است.

فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: در هر جامعه‌ای، اگر امام آن جامعه ـ به تعبیر روایات ـ «من‌الله» باشد، امتی که در ذیل رهبری او قرار دارد، از او تبعیت و اطاعت می‌کند و او را می‌پذیرد، به عالم بالا و آسمان متصل خواهد شد.

آیت‌الله سید مصطفی حسینی خامنه‌ای در ادامه سخنان خود با ابلاغ پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب از حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: مأمور شده‌ام پیام تشکر و تقدیر رهبر معظم و معزز انقلاب را به خاطر برپایی این رستاخیز عظیم، چشمگیر و بی‌سابقه به همه مردم ابلاغ کنم.

وی با قدردانی از حضور مردم در این مراسم افزود: مردم عزیز ایران با وفاداری و بصیرت مثال‌زدنی خود، صحنه‌ای را رقم زدند که تحمل آن برای دشمن بسیار سنگین بود.

فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع در شهر‌های مختلف اظهار کرد: مردم در تهران، قم و مشهد و از سراسر کشور حضور یافتند و با تشکیل اجتماع میلیونی، جلوه‌ای ماندگار از همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

آیت‌الله سید مصطفی حسینی خامنه‌ای تأکید کرد: این حضور پرشکوه، همان حقیقتی را که پیش‌تر به آن اشاره شد، محقق ساخت و ان‌شاءالله در آینده نیز شاهد برکات و آثار ارزشمند آن خواهیم بود.

برچسب ها: سید مصطفی خامنه ای ، رهبر شهید انقلاب ، مصلی امام خمینی
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