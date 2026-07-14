کد خبر: 1368802
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
مصطفي قرباني

بازگشت به خويشتن  در عصر حاد  واقعيت 

بازگشت به خويشتن  در عصر حاد  واقعيت  در عصري كه متأثر از سلطه حاد واقعيت يا فراواقعيت شكل‌گرفته است در راستاي منافع قدرت‌هاي استكباري در ايران، تصور می‌شود كه جامعه ايران در حال گذار از همبستگي مكانيكي به همبستگي سايبرنتيكي است

در عصري كه متأثر از سلطه حاد واقعيت يا فراواقعيت شكل‌گرفته است در راستاي منافع قدرت‌هاي استكباري در ايران، تصور می‌شود كه جامعه ايران در حال گذار از همبستگي مكانيكي به همبستگي سايبرنتيكي است كه در خلال آن ديگر ارزش‌هاي سنتي و بومي نمی‌تواند همبستگي ايجاد كند و حتي برخي پژوهشگران در اثر شدت وقوع تغييرات اجتماعي در ايران معتقد به وقوع فروپاشي اجتماعي در ايران هستند، اما در خلال جنگ رمضان و با مبعوث شدن ملت ايران، جامعه ايران در حال تجربه موج جديدي از بازگشت به خويشتن است؛ بازگشتي كه همپاي رزمندگان ميدان، به يكي از عوامل قدرت ايران در برابر تهاجم دشمن تبديل شد و عمق استحكام هويتي جامعه ايران را به تصوير كشيد. 
به بيان دقيق‌تر، در حالي كه دشمن تصور می‌كرد متأثر از خصومت‌هاي برساخته خود در حوزه سياسي و اقتصادي و همچنين، شكل دادن به حادواقعيتي در بستر رسانه كه به مدد آن توانسته است ادراك لايه‌هايي از جامعه ايران را در مسير موردنظر خود كاناليزه كند، توانسته است آن‌گونه محاسبات ملت ايران را تغيير دهد كه حتي منجر به دگرديسي هويتي آن‌ها شده است، به‌گونه‌ای كه هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان دشمن گرفتار اين تصور غلط شد كه با حملات خارجي، مردم ايران در داخل نيز با دگرگون‌سازي رابطه با غير سلطه‌گر و متجاوز و خودپنداري آن، عليه نظام عرصه خيابان را به نفع او تسخير می‌كنند. با اين حال، در هر دو برهه، آنچه اتفاق افتاد نه حركت مردم در مسير مطلوب دشمن بود كه اتفاقاً برخي واقعيت‌ها همانند رشد پتانسيل‌هاي اعتراضي در داخل جامعه ايران اين امكان را تقويت می‌كرد، بلكه وقوع بعثتي در ملت ايران بود كه در خلال آن، بازگشت به خويشتني تجربه شد كه در آن، جامعه ايران با ديدي نافذ، دگر سلطه گر و آپستيني را نه در مقام خود كه در مقام خصمي ديد كه بايد آن را طرد كند و رابطه غيريت‌سازي با آن به آنتاگونيستي‌ترين وجه ممكن بروز يابد و در نقطه مقابل، خود را ايراني مسلماني تعريف كرد كه در برابر دگر شيطاني همبسته و منسجم شده و با اتحاد و انسجام خود اجازه نداد كه ايران ويران شود و كنام پلنگان و شيران شود. 
در سايه اين بازگشت به خويشتن و انسجام ملي متعاقب آن بود كه با وجود شهادت رهبري و فرماندهان و تداوم حملات خارجي، استحكام ساختار سياسي و دفاعي كشور حفظ شد و با حدود ۴۰ روز مقاومت موفق، در نهايت دشمن مجبور به تقاضاي آتش‌بس و پذيرش شكست در برابر ايرانياني شد كه خويشتن خويش را بازيافته و مقتدرانه در برابر تجاوز خصم شيطاني، به هويت اسلامي ايراني خود تكيه كرد و آن را راه نجات خود يافت. 
به عنوان نكته پاياني بايد گفت كه استحكام هويتي جامعه ايران می‌تواند در ابعاد و حوزه‌هاي مختلف حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران اثرگذار باشد. بنابراين، يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سياستگذاري و اقدام در برهه كنوني، تلاش براي تحقق اين مهم است. به‌ويژه در برهه كنوني كه به نظر می‌رسد خصومت‌هاي شياطين استكباري عليه ايران ادامه دارد. درواقع، تداوم اين بازگشت به خويشتن ملي و بهره‌مندي از دستاوردهاي آن منوط به روايت‌سازي متقن از آن است تا با رسيدن به منزلت هژمونيك، جهت‌دهنده سياست‌ها و اقدامات باشد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: واقعیت ، استکبار ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

ترامپ دوباره زیر میز زد

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

زیر پرچم مولا علی

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

تهران تا کربلا یک راه، یک پیام

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

باز آی و بر چشمم نشین

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

قطره و دریا

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

قصاص و زندان مجازات مرد و زن خیانتکار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار