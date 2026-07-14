عارف در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب حاضر شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0639\u0627\u0631\u0641 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0648\u0644 \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0626\u062a \u062f\u0648\u0644\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u06a9\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u062f.