جوان آنلاین: علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، سه شنبه ۲۳ تیرماه در جلسه تبیین وترویج پویش «کارت نشاط» با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و صیانت از کرامت آنان که با حضور مدیران ستادی، خیرین مدرسه‌ساز، اعضای مجمع خیرین، استاندار اصفهان، نمایندگان بانک ایران‌زمین، جهاد دانشگاهی، مسئولان سازمان نوسازی مدارس، قرارگاه عدالت آموزشی و جمعی از مدیران و مسئولان حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و رهبر شهید، خیرین را سرمایه‌های ماندگار نظام تعلیم و تربیت خواند و اظهار کرد: امروز در محضر انسان‌هایی هستیم که به معنای واقعی کلمه «معلم» هستند؛ کسانی که با ایثار، سخاوت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، آینده‌سازان این سرزمین را یاری می‌کنند و در مسیر تربیت انسان که والاترین مأموریت نظام آفرینش است، گام برمی‌دارند.

وی با بیان این‌که مدرسه‌سازی و حمایت از دانش‌آموزان، تنها یک اقدام عمرانی یا معیشتی نیست، افزود: هر گامی که در مسیر تعلیم و تربیت برداشته می‌شود، اثری عمیق بر اصلاح فرهنگی، اجتماعی و تمدنی جامعه دارد و به همین دلیل، جایگاه خیرین در این عرصه، جایگاهی بی‌بدیل و ماندگار است.

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از همراهی خیرین در دشوارترین شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: در روزهایی که فشارهای اقتصادی بسیاری از بخش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود، خیرین همچنان در کنار آموزش‌وپرورش ایستادند و با حمایت از مدرسه‌سازی، توسعه فضاهای آموزشی و اجرای عدالت آموزشی، مسئولانه ایفای نقش کردند.

کاظمی با اشاره به دیدار روز گذشته خود با رئیس‌جمهور، گفت: گزارش برگزاری این رویداد و جزئیات اجرای «کارت نشاط » به دکتر پزشکیان ارائه شد و ایشان ضمن ابراز خرسندی، از این اقدام خلاقانه و مشارکت خیرین در حمایت از دانش‌آموزان قدردانی کردند.

وی «کارت نشاط » را یکی از نوآورانه‌ترین طرح‌های حوزه خیرخواهی در آموزش‌وپرورش دانست و افزود: این طرح، اقدامی کریمانه و هوشمندانه است که چراغ آن امروز روشن شده و بی‌تردید آثار ارزشمند آن در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

وزیر آموزش‌وپرورش با تقدیر ویژه از سازمان نوسازی مدارس و قرارگاه عدالت آموزشی به‌دلیل طراحی این ایده، خاطرنشان کرد: در گذشته بخشی از کمک‌های مردمی به‌صورت یکسان میان دانش‌آموزان توزیع می‌شد و گاه با نیاز واقعی آنان همخوانی نداشت؛ اما در قالب «کارت نشاط»، اعتبار مستقیماً در اختیار دانش‌آموز و خانواده قرار می‌گیرد تا بر اساس نیازهای واقعی خود نسبت به هزینه‌کرد آن اقدام کنند.

وی حفظ کرامت انسانی دانش‌آموزان را مهم‌ترین ویژگی این طرح برشمرد و گفت: انفاق زمانی ارزشمندتر می‌شود که عزت نفس افراد نیز حفظ شود. «کارت نشاط » دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده است تا خانواده‌ها بدون احساس ناخوشایند، از حمایت خیرین بهره‌مند شوند.

کاظمی ادامه داد: این شیوه علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع، موجب مدیریت صحیح هزینه‌ها، تقویت فرهنگ مصرف، آموزش اقتصاد خانواده و هدفمند شدن کمک‌های مردمی خواهد شد؛ چرا که اعتبار اختصاص‌یافته دقیقاً در مسیری هزینه می‌شود که دانش‌آموز به آن نیاز دارد.

وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه توسعه عدالت آموزشی در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: با توجه به اولویت دولت در رسیدگی به این استان، اقدامات مؤثری در حوزه آموزش آغاز شده و گزارش‌های دریافتی از روند اجرای برنامه‌ها امیدوارکننده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر این‌که «کارت نشاط» آغاز یک مسیر است، اظهار کرد: این طرح، نسخه نخست یک سامانه ملی حمایت از دانش‌آموزان است و به‌طور طبیعی در ادامه مسیر تکامل خواهد یافت. هدف ما این است که در نسخه‌های بعدی، خیرین بتوانند با شفافیت کامل، مسیر هزینه‌کرد کمک‌های خود را مشاهده کرده و از نحوه مصرف آن اطمینان یابند.

وی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، انجمن اولیا و مربیان، مساجد، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین را لازمه توسعه این پویش ملی دانست و افزود: جامعه فرهنگیان، خیرین و مردم نیک‌اندیش کشور ظرفیت آن را دارند که هیچ دانش‌آموز مستعدی به دلیل مشکلات اقتصادی از امکانات آموزشی و رفاهی محروم نماند.

در پایان این مراسم، علیرضا کاظمی با اختصاص ۵ میلیارد تومان به پویش «کارت نشاط »، حمایت وزارت آموزش و پرورش از این حرکت ملی را اعلام کرد.

همچنین با مشارکت جامعه خیرین، ۴۵ هزار دانش‌آموز کم‌برخوردار استان اصفهان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و اعتبار مورد نیاز آنان از طریق «کارت نشاط » تأمین خواهد شد.

در ادامه، حاج اکبر ابراهیمی مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای حمایت از دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان اختصاص داد، بنیاد تقی‌زاده نیز نزدیک به یک میلیارد تومان به این پویش کمک کرد.

همچنین فشارکی، خیر مدرسه‌ساز و نیکوکار، اعلام کرد: تمامی دانش‌آموزان مناطق محروم استان اصفهان را تحت پوشش «کارت نشاط» قرار خواهد داد.

خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور نیز آمادگی خود را برای مشارکت گسترده در این پویش ملی اعلام کردند.