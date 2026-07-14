وزش باد شدید در تهران/ ماندگاری گرما در استان طی هفته آینده

اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن هشدار نسبت به وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک در استان، از ماندگاری هوای گرم طی هفته آینده خبر داد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ آورده است: از عصر چهارشنبه (۲۴ تیرماه) تا اواخر وقت جمعه (۲۶ تیرماه) در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی مناطق مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گرد و خاک، کاهش دید موقت و کیفیت هوا، امکان انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار در نوار مرزی جنوبی و غربی استان وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

همچنین اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا پنجشنبه افزایش نسبی دما و ماندگاری هوای گرم رخ می‌دهد. طی هفته آینده نیز ماندگاری هوای گرم روی استان مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۴ تیرماه) صاف و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد و طی ‌پنجشنبه (۲۵ تیرماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۹ و حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.