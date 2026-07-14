شهردار تهران با اشاره به اینکه ۴۳ میلیون زائر در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید حضور پیدا کردند، گفت: این میزبانی وظیفه ما بود و در مراسم وداع و تشییع در تهران تماما درگیر خدمات رسانی بودیم و در مراسم تشییع در قم و مشهد نیز مشارکت داشتیم.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی امروز (سه‌شنبه) در جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: ما در حال جنگ هستیم و این جنگ روز به روز گستره بیشتری پیدا می‌کند. ما در بین مردم زمینه تاب‌آوری را داریم و باید آن را تقویت کنیم. ما دو بعد رشد تاب آوری و کاهش اختلال محاسباتی را باید در دستور کار قرار دهیم، چرا که رهبر شهید نیز در این خصوص تأکید داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، شهردار تهران اضافه کرد: هیچ کجای قانون ننوشته که بازسازی و نوسازی منازل جنگی به عهده شهرداری است؛ اما شهرداری این مساله را به عهده گرفت. مسئولین بارها گفتند نمی‌توانید اما اراده کردیم و کار را پیش بردیم. کاری که در جنگ ۱۲ روزه انجام دادیم، الگوی جنگ ۴۰ روزه شد و این اقدام در سایر شهرها نیز بازتاب پیدا کرد و ظرفیت جدیدی ایجاد شد.

وی تصریح کرد: من برای اینکه در انتخابات بمانم چنین اقداماتی نمی‌کنم چرا که این کار را خیانت می‌دانم. با افتخار مردم را به هتل‌ها بردیم و از تعداد ۸ هزار و ۵۲۰ نفر در جنگ ۱۲ روزه به عدد ۵۱ هزار و ۴۷۰ نفر در جنگ ۴۰ روزه رسیدیم و آن‌ها را اسکان دادیم. ما در کنار آن وارد حوزه معیشت، مسکن، انرژی، سلامت و ... شده‌ایم. خداراشکر همکاری بسیار خوبی را با مسئولان کشور داریم و این نشان می‌دهد مسیر مشخصی داریم.