عضویت ایران در شورای مشورتی زنان سازمان همکاری اسلامی

جوان آنلاین: نهمین اجلاس وزرای زنان سازمان همکاری‌های اسلامی با عنوان «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، چالش‌ها و مسیر پیش رو» ۲۱ الی ۲۲ تیر ماه سال جاری (۱۲ الی ۱۳ جولای ۲۰۲۵) در اسلام آباد پاکستان برگزار شد.

به گزارش مهر، در این اجلاس که با مشارکت فعال کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی همراه بود، دستورکارهای مختلفی مطرح شد. یکی از مهمترین دستورکارهای این نشست، انتخاب اعضای جدید سازمان برای شورا مشورتی زنان بود. در این راستا، نرجس ابوالقاسمی دهاقانی، معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از سوی جمهوری اسلامی ایران در گروه آسیایی با اجماع این گروه به عضویت این شورا درآمد.

در این دوره، از گروه آسیایی کشورهای ایران، ترکیه و مالزی به عضویت گروه درآمدند. قابل ذکر است این شورا با هدف هدایت سیاست‌های آینده، ارتقای توانمندسازی زنان و حمایت از حقوق آنان و به عنوان نهاد مشورتی کنفرانس وزیران زنان سازمان همکاری اسلامی فعالیت می‌کند. اعضای این شورا از سه گروه جغرافیایی عربی، آسیایی و آفریقایی و به صورت از هر گروه سه کشور انتخاب می گردند.

انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عضویت این شورا، بیانگر نقش فعال و حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در سازوکارهای بین المللی مرتبط با مسائل زنان در جهان اسلام است.