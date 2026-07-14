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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱
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رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد

استخدام ۳۲۶۱ فرد دارای معلولیت در ۴۵ دستگاه اجرایی

استخدام ۳۲۶۱ فرد دارای معلولیت در ۴۵ دستگاه اجرایی رئیس سازمان بهزیستی کشور از برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: ۴۵ دستگاه اجرایی از طریق این آزمون ۳ هزار و ۲۶۱ نفر را استخدام می‌کنند.

جوان آنلاین: سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در نشست خبری هفته بهزیستی از افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش مهر، وی گفت: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۵ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و حدود ۸۰ درصد پروژه‌های افتتاحی در حوزه اشتغال‌زایی است.

حسینی افزود: در حوزه مسکن نیز ۲۶۸ پروژه با ارزشی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ایجاد فرصت‌های شغلی اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۹ هزار و ۴۲۶ فرصت شغلی ایجاد می‌شود و همچنین ۲۴ پروژه کارگاهی و شغلی با اعتبار یک هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: در حوزه سلامت اجتماعی نیز پروژه‌هایی با اعتبار ۵۴۹ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد. همچنین در بخش اورژانس اجتماعی و فوریت‌های اجتماعی، ۳۵ پروژه با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان و سایر پروژه‌های این حوزه با اعتبار ۳۴۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

حسینی با بیان اینکه بیشترین تعداد پروژه‌های افتتاحی مربوط به استان خراسان رضوی است، گفت: پس از آن استان‌های قم، آذربایجان غربی، البرز و خوزستان بیشترین سهم را در تعداد پروژه‌های افتتاحی دارند.

وی همچنین از افتتاح ۱۲ پروژه دیگر خبر داد و گفت جزئیات این پروژه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

حسینی همچنین از برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: ثبت‌نام این آزمون در شهریورماه انجام می‌شود و آزمون در آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: بر اساس هماهنگی انجام‌شده با سازمان اداری و استخدامی کشور، ۴۵ دستگاه اجرایی از طریق این آزمون، ۳ هزار و ۲۶۱ نفر از افراد دارای معلولیت را در چارچوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت استخدام خواهند کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: پیش از برگزاری آزمون، سهم هر دستگاه و نوع استخدام مشخص شده و امیدواریم این روند طبق برنامه به نتیجه برسد.

حسینی با اشاره به آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: علاوه بر این آزمون، سهمیه قانونی سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت در آزمون فراگیر دستگاه‌های اجرایی نیز اعمال خواهد شد و بخشی از نیروهای مورد نیاز دستگاه‌ها از این طریق جذب می‌شوند.

حسینی از تقویت ناوگان اورژانس اجتماعی کشور خبر داد و گفت: از پس‌فردا با اضافه شدن خودروهای جدید، ناوگان اورژانس اجتماعی در سراسر کشور تقویت می‌شود. همچنین هشت «خانه مانا» برای توانمندسازی نوجوانان و جوانان راه‌اندازی خواهد شد تا آموزش مهارت‌های زندگی، کار گروهی، شناخت نیازهای محله و مشارکت اجتماعی را دنبال کنند.

وی با اشاره به مصوبات جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: آیین‌نامه کمیسیون اجتماعی این شورا با هدف رفع برخی خلأهای قانونی به تصویب رسیده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه رایگان قرار دارند و از این پس، زنان سرپرست خانوار ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز از بیمه رایگان برخوردار می‌شوند.

وی افزود: در قالب این طرح، ۳۵ هزار و ۶۷۴ زن سرپرست خانوار در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و ۷۰ هزار و ۶۲۱ نفر در مناطق روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و دولت برای اجرای این طرح ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.

حسینی ادامه داد: همچنین سطح درآمدی ۱۰ هزار و ۴۲۱ نفر از بیمه‌شدگان از سطح یک به سطح دو ارتقا یافته و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲ هزار نفر از بیمه‌شدگان به مرحله دریافت مستمری بازنشستگی برسند.

وی با اشاره به توسعه پوشش بیمه‌ای مددجویان بهزیستی گفت: ۴۹۲ هزار و ۹۳۹ نفر از خدمات بیمه درمانی بهره‌مند هستند و ۹ کد خدمت توانبخشی نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: برای بیمه خویش‌فرمایی و کارفرمایی افراد دارای معلولیت نیز اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته شده که از جمله آن ۶۷ میلیارد تومان برای بیمه خویش‌فرمایی و یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای بیمه کارفرمایی است.

حسینی تأکید کرد: با اجرای این اقدامات، صف انتظار بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار برطرف شده و امسال نیز شمار دیگری از مددجویان به جمع مستمری‌بگیران افزوده خواهند شد.

برچسب ها: حسینی ، سازمان بهزیستی ، استخدام ، معلولان
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