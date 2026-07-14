رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور نسبت به خطرات ناشی از تابش پرتوهای فرابنفش هشدار داد و با تکذیب شایعات درخصوص بارش‌های تابستانی، چشم‌انداز بارشی کشور برای نیمه دوم سال را تشریح کرد.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان روز سه شنبه اظهار داشت: ایران در عرض جغرافیایی خاصی واقع شده است به طوری که در سرتاسر تابستان تابش پرتوهای فرابنفش به ویژه از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعدازظهر در محدوده خطرناک و بالاتر قرار دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی تابستان، هموطنان باید ضمن رعایت نکات ایمنی، از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید پرهیز کنند؛ استفاده از کرم‌های ضد آفتاب، پوشیدن کلاه آفتابی، عینک دودی و لباس‌های آستین‌بلند و پوشیده برای حفظ سلامت ضروری است.

ضیائیان درخصوص وضعیت بارش‌های تابستانی، تصریح کرد: برخلاف آنچه در برخی کانال‌ها و فضای مجازی عنوان می‌شود، تا پایان فصل تابستان بارش‌های موثری در سطح کشور نخواهیم داشت.

وی در ادامه با اشاره به مدل‌ها و نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، افزود: بر اساس نقشه‌ها، پیش‌بینی می‌شود که در فصل پاییز و زمستان شاهد بارش‌های مطلوب و نرمال در سطح کشور باشیم.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان کرد: البته این پیش‌بینی‌ها با احتمال ۷۰ درصد ارائه شده است و احتمال تغییرات در مدل‌ها وجود دارد.

وی در پایان در خصوص وضعیت دمایی کشور گفت: تا پایان هفته جاری و اوایل هفته آینده، استقرار هوای گرم در کشور تداوم خواهد داشت و دمای هوا تغییرات جزئی در حد یک تا دو درجه خواهد داشت.