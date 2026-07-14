سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز، ۱۰ نمره منفی برای رانندگان

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت و اعمال قانون بیش از ۳۲۵ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در معابر پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: این تخلفات با استفاده از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف و همچنین استقرار هدفمند گشت‌های پلیس شناسایی و فرآیند قانونی آنها اجرا شده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به راهبرد بازدارنده پلیس در برخورد با رفتارهای پرخطر رانندگی اظهار کرد: تخلفات حادثه‌ساز به دلیل تأثیر مستقیم در افزایش احتمال وقوع تصادفات منجر به جرح یا فوت، در اولویت برخوردهای پلیس قرار دارند و هیچ‌گونه تخفیف یا چشم‌پوشی در قبال آنها مجاز نیست.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: رانندگان متخلف علاوه بر پرداخت جریمه، مطابق مقررات با ثبت نمره منفی در سوابق گواهینامه خود مواجه می‌شوند و تداوم این روند می‌تواند به ضبط موقت و در نهایت ابطال کامل گواهینامه منجر شود.

موسوی‌پور با اشاره به الگوی وقوع سوانح رانندگی در تهران، مهم‌ترین تخلفات حادثه‌ساز را سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه، حرکت مارپیچ، حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها، عبور از چراغ قرمز و ورود خلاف جهت به خیابان‌های یک‌طرفه برشمرد و تأکید کرد: بخش عمده‌ای از حوادث شدید ترافیکی در شهر، ناشی از همین رفتارهای پرخطر است.

وی درباره نمرات منفی این تخلفات برای رانندگان خودروهای شخصی و عمومی گفت: سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه برای خودروهای شخصی ۵ و عمومی ۱۰ نمره منفی، عبور از چراغ قرمز برای خودروهای شخصی ۵ و عمومی ۱۰ نمره، حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها برای خودروهای شخصی ۵ و عمومی ۷ نمره، ورود ممنوع برای خودروهای شخصی ۴ و عمومی ۶ نمره، حرکت مارپیچ برای خودروهای شخصی ۳ و عمومی ۵ نمره و تجاوز بیش از ۵۰ کیلومتر از سرعت مجاز برای خودروهای شخصی ۱۰ و عمومی ۱۵ نمره منفی به همراه دارد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح روند قانونی اعمال نمرات منفی اظهار داشت: در مرحله نخست، با رسیدن مجموع نمرات منفی راننده به ۳۰ نمره، گواهینامه وی به مدت سه ماه ضبط می‌شود. در صورت ثبت ۲۵ نمره منفی دیگر، مدت ضبط گواهینامه به شش ماه افزایش می‌یابد و در مرحله سوم، با ثبت ۲۰ نمره منفی جدید، گواهینامه به طور کامل باطل خواهد شد.

وی ادامه داد: رانندگانی که گواهینامه آنان باطل شده است، پس از گذشت یک سال، شرکت در دوره‌های آموزشی و پرداخت هزینه‌های مربوط، می‌توانند دوباره برای دریافت گواهینامه اقدام کنند.

موسوی‌پور در پایان با بیان اینکه بسیاری از تخلفات حادثه‌ساز در کسری از ثانیه و بر اثر عجله، خستگی یا بی‌توجهی لحظه‌ای رخ می‌دهد، از شهروندان خواست پیش از آغاز رانندگی، سه اصل «تأمل»، «تخمین زمان سفر» و «احترام به قوانین» را سرلوحه قرار دهند و خاطرنشان کرد: هر رفتار پرخطر، علاوه بر ثبت نمره منفی در پرونده گواهینامه، جان راننده، سرنشینان و سایر شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد.



