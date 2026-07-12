نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد

جوان آنلاین: کامبیز ناظریان- سخنگوی صنعت برق در استان تهران- با بیان این که همزمان با افزایش دمای هوا، بار شبکه برق نیز به شکل قابل توجهی افزایش مییابد، اظهار کرد: به ازای هر یک درجه افزایش دما در زمان استفاده از سامانههای سرمایشی، بیش از ۲۵۰ مگاوات به بار شبکه برق استان تهران افزوده میشود؛ رقمی معادل مصرف برق حدود ۲۵۰ هزار خانوار. از این رو، همراهی شهروندان در اجرای راهکارهای مدیریت مصرف در سامانههای سرمایشی و کولرها، نقش تعیین کنندهای در حفظ پایداری شبکه برق دارد.
به گزارش ایسنا، ناظریان با تاکید بر ضرورت اجرای دستورالعملهای مدیریت مصرف برق افزود: رعایت دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برای سامانههای سرمایشی با استفاده از دور کند کولرها، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، باید به عنوان یک مسئولیت ملی مورد توجه تمامی مشترکان قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین با اشاره به الزامات ابلاغی برای دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: تمامی ادارات، مراکز تجاری و اصناف موظف به اجرای کامل دستورالعملهای مدیریت مصرف و تنظیم دمای سامانههای سرمایشی بر روی ۲۵ درجه هستند. همچنین انتظار میرود مشترکانی که به مولدهای اضطراری مجهز هستند، در زمان اعلامشده نسبت به بهرهبرداری از این ظرفیت اقدام کنند تا بخشی از بار شبکه سراسری کاهش یابد.
ناظریان که در یک گفتوگوی تلویزیونی سخن میگفت با تاکید بر آمادگی کامل صنعت برق برای تامین برق پایدار در روزهای گرم پیش رو تصریح کرد: همکاران صنعت برق با حداکثر توان در آماده باش قرار دارند و شبکه برق استان تهران علیرغم بار بالای شبکه در شرایط پایدار قرار دارد. با این حال، استمرار این شرایط و تحقق توزیع عادلانه انرژی در سراسر شهر و استان تهران، نیازمند همراهی همه مشترکان در رعایت دستورالعملهای مدیریت مصرف برق است.
ناظریان ادامه داد: بررسیهای آماری نشان میدهد که حدود ۶ درصد از مشترکان برق در شهر تهران در رده بسیار پرمصرف قرار دارند و این گروه اندک، به تنهایی ۱۸ درصد از کل مصرف بخش خانگی تهران را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: پیش از این، اطلاعرسانیها و هشدارهای لازم برای این دسته از مشترکان ارسال شده است و با توجه به تداوم گرمای هوا، در صورت عدم اصلاح الگوی مصرف، طی روزهای آتی نیز محدودیتهایی ویژه این دسته از مشترکان از طریق سامانههای هوشمند و پیشرفته شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعمال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پایان با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی شبکه برق، از تمامی شهروندان درخواست کرد تا با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف، به پایداری شبکه کمک کنند، وی خاطرنشان کرد: تنها ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف روزانه، کمکی ارزنده در گذر موفق از تابستان داغ سال جاری و تداوم ارائه خدمترسانی مستمر به تمامی نقاط کشور خواهد بود.