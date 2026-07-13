کد خبر: 1368301
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۰۳:۲۰
تاریخ » اخبار کلی
نظری بر دیدگاه‌های رهبر شهید درباره «دولت جوان حزب‌اللهی»

پیشرفت‌های نظام اسلامی مرهون نیرو‌های انقلابی

پیشرفت‌های نظام اسلامی مرهون نیرو‌های انقلابی اثـــری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش دارد به «بررسی مفهوم و ویژگی‌های دولت جوان حزب اللهی در بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» پرداخته است
سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثـــری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش دارد به «بررسی مفهوم و ویژگی‌های دولت جوان حزب اللهی در بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» پرداخته است. این تحقیق از سوی مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی انجام شده و انتشارات آن نهاد، روانه بازار کتابش ساخته است. تارنمای ناشر در باب مضمون و محتوای این تتبع، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است: «جدیدترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی با نام «بررسی مفهوم و ویژگی‌های دولت جوان حزب‌اللهی در بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی)» در دو نسخه مکتوب و الکترونیکی منتشر شد. پس از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره موضوع دولت جوان حزب‌اللهی و طرح این مسئله از سوی ایشان به عنوان راه علاج و نسخه برون‌رفت از مشکلات موجود در کشور، این مفهوم به عنوان یکی از پربسامدترین مفاهیم مطرح شده از طرف ایشان در میان جامعه نخبگان و عموم مردم شناخته شد و بر این اساس، تشریح و تبیین این دیدگاه برای عموم مخاطبان یکی از ضروری و لازم‌ترین اقدامات به نظر می‌رسد. کتاب دولت جوان حزب اللهی که به همت معاونت پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی به رشته تحریر در آمده، با بهره‌گیری از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به بررسی مفهوم و ویژگی‌های دولت جوان حزب‌اللهی از منظر معظم‌له پرداخته است. این کتاب در مجموع شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول آن، به بررسی مفاهیمی چون: دولت، دولت اسلامی، جایگاه ویژه دولت در نظام اسلامی، ویژگی‌ها و اوصاف کارگزاران دولت اسلامی پرداخته شده است. در فصل دوم این کتاب با معناشناسی واژه جوان، موضوعاتی چون: اهمیت جوان‌گرایی و ویژگی‌های جوانان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در فصل سوم نیز با تبیین مفهوم حزب‌الله و بیان وظایف و شاخص‌های آن به ضرورت استفاده از نیرو‌های حزب‌اللهی در دولت اشاره شده و در نهایت در فصل پایانی این اثر، ضرورت و کارآمدی دولت جوان حزب‌اللهی از دیدگاه رهبری مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای استفاده عموم مخاطبان در سراسر کشور، نسخه الکترونیکی این اثر از سایت انتشارات انقلاب اسلامی در دسترس قرار گرفته است....» 
در بخشی از این بررسی، بخش‌هایی از بیانات رهبر شهید در باب موضوع کتاب، به ترتیب پی آمده ذکر شده است: «من بار‌ها گفته‌ام، الان هم تکرار می‌کنم؛ هرجا ما پیشرفت برجسته‌ای داشته‌ایم، به برکت نیرو‌های مؤمن، حزب‌اللهی و معتقد به این راه بوده و الا کسانی که به این خط و این راه معتقد نیستند - هم از جهت ضعف ایمان، هم از جهت ضعف غیرت ملی - آنچه را که باید انجام دهند، نمی‌کنند؛ در مقابل فشار‌های معمولی زندگی عقب‌نشینی می‌کنند و سپس در مقابل تطمیع و جلوه‌های جذاب ارائه شده از سوی دشمن، تسلیم می‌شوند، اما کسی که مؤمن است، تسلیم و خسته نمی‌شود. این، راه امام بزرگوار است. اگر بخواهیم کشور را آباد و آزاد کنیم، راهش این است که خط امام را دنبال کنیم. این، معنای احیای نام امام و نگه‌داشتن این پرچم پرافتخار است؛ نه اینکه ما می‌خواهیم فقط برای تاریخ و برای قدرشناسی از آن بزرگوار، نام و یاد او را زنده نگه داریم....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، حزب الله ، امام خامنه ای
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