ثبت رکورد جدید در پیک مصرف برق کشور

جوان آنلاین: از صبح روز گذشته، یکی از گرمترین هفتههای سال جاری در ایران آغاز شد؛ بهطوری که شاهد افزایش دما و گستردگی هوای گرم در اغلب نقاط کشور بودیم.
داغی هوا در بخشهای مختلف کشور، منجر به رشد قابل توجه مصرف برق در وسایل سرمایشی شده و روز گذشته رکورد جدیدی در مصرف برق سال جاری بهثبت رسید.
در ساعت ۱۳ و ۴۴ دقیقه بیستم تیرماه، میزان تقاضای لحظهای برق به ۷۴ هزار و ۴۴۹ مگاوات رسید که نسبت به پیک مصرف برق در روز مشابه سال گذشته که رقم ۶۴ هزار و ۷۱۵ مگاوات بود، رشدی حدودا ۱۰ هزار مگاواتی را نشان میدهد که فاصله بسیار بزرگی است.
این پیشبینی هشدارآمیز وجود دارد که در صورت ادامه روند افزایشی مصرف برق، در شرایطی که گرمای هوا، حداقل برای یک بازه زمانی ۴ هفتهای در کشور ادامه دارد، بازگشت خاموشیهای برنامهریزی شده دور از ذهن نیست.