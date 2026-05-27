مشاور مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با بیان اینکه آزمون پایه‌های هفتم تا دهم به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه جدید شاد برگزار می‌شود، گفت: این سامانه به صورت اختیاری در اختیار مدارس قرار گرفته و زیرساخت آن از شاد جداست.

جوان آنلاین: علیرضا عبدالله نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار گفت: برای برگزاری آزمون‌های پایه‌های هفتم تا دهم که قرار است به صورت غیرحضوری برگزار شود، سامانه جدید شاد آماده شده تا مدارس بتوانند از طریق آن، آزمون را برگزار کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: فرایند آزمون به این ترتیب است که مدرسه باید مثل زمانی که به صورت حضوری برنامه زمانبندی امتحانی داشت، برنامه امتحانی را در شاد تعریف و معلمان نسبت به همان برنامه، سوالات را طراحی و بارگذاری کنند تا دانش آموزان در زمان تعیین شده وارد و امتحانشان را انجام دهند.

مشاور مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در خصوص وجود راه تقلب در این شرایط ادامه داد: این آزمون بصورت غیرحضوری است بنابراین ابزار‌های نظارتی که نشان دهد کسی که امتحان میدهد خود دانش آموز است را نداریم ولی مبنا را بر اعتماد دانش آموزان می‌گذاریم، سوالات مطرح میشود و، چون زمان منطقی باید در آزمون شرکت و پاسخ دهند فرض بر صحت آزمون است.

وی تاکید کرد: این سامانه به صورت اختیاری در اختیار مدارس قرار گرفته و برای پایه‌های هفتم تا دهم است یعنی جمعیتی که از آن استفاده می‌کند آنقدر نیست که باعث کندی شبکه شود. نکته بعدی این است که زیرساخت‌های این موضوع با زیرساخت شاد متفاوت است یعنی اصلا جای نگرانی نیست.

عبدالله نژاد گفت: ظرف امروز و فردا سامانه جدید را در صفحه اول شاد رونمایی و بارگذاری می‌کنیم، آموزش نحوه استفاده از آن را هم برای دانش‌آموزان و معلمان منتشر می‌شود و می‌توانند به آن مراجعه کنند. این سامانه مورد تایید وزارت آموزش و پرورش است. در بخشنامه مرکز ارزشیابی تضمین کیفیت نیز عنوان شده که از پیام رسان‌های داخلی استفاده شود که بجز این سامانه، سامانه آزمون دیگری به عنوان سامانه مجاز معرفی نشده است.