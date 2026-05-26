رقابت چین و آمریکا برای اعزام فضانورد به ماه

وبگاه ساوث چاینا مورنینگ پست در گزارشی آورده است:
جوان آنلاین: همزمان با گرمترشدن رقابت برای بازگرداندن انسان به ماه، چین در حال نهاییسازی برنامههای خود است. پس از آنکه شرکت آمریکایی اسپِیسایکس بزرگترین و قدرتمندترین موشک خود، استارشیپ، را با موفقیت پرتاب کرد، سازمان فضایی چین جزئیات بیشتری از برنامههای خود برای ادغام مأموریتهای فرود سرنشیندار و بدون سرنشین بر ماه را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، ژانگ جینگبو (Zhang Jingbo)، سخنگوی این سازمان، در یک نشست خبری در مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان (Jiuquan) گفت: هدف این اقدام بهرهگیری کامل از پایههای فنی و تجربیات عملی انباشتهشده طی دههها از برنامههای فضایی سرنشیندار و مأموریتهای اکتشافی ماه چانگای (Chang'e) است.
ژو یاکیانگ (Zhou Yaqiang)، مهندس ارشد سازمان فضایی چین، به خبرنگاران گفت: فرآیند ترکیب تجربیات و تخصص از مأموریتهای مختلف بهخوبی در حال پیشرفت است.
موضع چین در برابر رقابت فضایی
ژو در پاسخ به پرسشی درباره رقابت فضایی بر سر ماه بین چین و آمریکا، گفت: چین متعهد به استفاده صلحآمیز از فضا است و با هیچ کشوری رقابت نمیکند.
وی افزود: ما طرح فرستادن فضانورد به ماه را طبق برنامه از پیش تعیینشده پیش میبریم. ما با کشورهای دیگر در فضا رقابت نمیکنیم؛ همچنین برنامهمان برای اعزام فضانورد به ماه تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نمیگیرد. فرود فضانوردان چینی بر ماه در آینده، یک شاهکار بزرگ برای همه انسانهاست. چنین دستاوردی دانش ما را از فضا عمیقتر میکند.
برنامههای رقبا
چین برنامهریزی کرده تا فضانوردان خود را تا پیش از سال ۲۰۳۰ میلادی بر ماه فرود آورد. در همین حال، ناسا قصد دارد آمریکاییها را در سال ۲۰۲۸میلادی به ماه بازگرداند. این نخستینباری خواهد بود که انسانها از زمان آخرین مأموریت آپولو در سال ۱۹۷۲ میلادی بر سطح ماه قدم میگذارند.
ماه گذشته، آمریکا چهار فضانورد را در جریان مأموریت ۱۰ روزه آرتمیس ۲ به پشت ماه فرستاد؛ هیچ انسانی قبلاً به این محل نرفته بود. در مأموریت سرنشیندار ناسا در سال ۲۰۲۷ میلادی، فضاپیمای اوریون به فرودگرهای تجاری شرکتهای بلو اوریجین و اسپیسایکس متصل میشود تا فضانوردان را به سطح ماه ببرد. برنامه این است که فضانوردان آرتمیس ۴در سال ۲۰۲۸ میلادی بر ماه فرود آیند.
برنامههای چین برای ماه
چین در نظر دارد کاوشگر بدون سرنشین چانگای-۷ (Chang'e-۷) را اواخر امسال پرتاب کند تا قطب جنوب ماه را بررسی کند. این کشور همچنین به آزمایش موشک حامل لانگ مارچ-۱۰ (Long March-۱۰)، فضاپیمای منگژو (Mengzhou) و فرودگر لانیو (Lanyue)، که برای فرود فضانوردان بر ماه استفاده خواهد شد، ادامه میدهد.
به گفته سازمان فضایی چین ایستگاه فضایی تیانگونگ (Tiangong) نیز نقشی کلیدی در آزمایش تجهیزات و آموزش فضانوردان ایفا خواهد کرد.
ژانگ همچنین گفت: بلوغ فناوری و قابلیت اطمینان مأموریت ماه طی چندین مأموریت پرواز ایستگاه فضایی در دو سال آینده به طور جامع بهبود خواهد یافت.