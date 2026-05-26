سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایط عادی تصویب شد، اما پس از آن شرایط جنگی پیش آمد، بنابراین بودجه حتماً نیازمند اصلاح است.

جوان آنلاین: مهرداد لاهوتی در جمع خبرنگاران درباره انتخابات هیات رئیسه مجلس گفت: انتخابات این دوره از هیات رئیسه مجلس با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشت، در صحن علنی برگزار نشد ولی با اینحال یکی از بهترین انتخاباتی بود که به صورت الکترونیک برگزار شد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با بیان اینکه ۶ نفر در این رای گیری حضور نداشتند، افزود: در شمارش آرا نیز شفافیت کامل وجود داشت و خوب است که این شیوه برای انتخابات آینده هیات رئیسه مجلس نیز ادامه یابد.

برای برگزاری متفاوت انتخابات هیات رئیسه اذن رهبری را گرفتیم

عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی درباره عدم برگزاری جلسات مجلس در صحن علنی بیان کرد: برخلاف برخی شائبه‌ها، به طور قاطع اعلام می‌کنم تعطیلی صحن بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و دلیل دیگری ندارد. البته مجلس تعطیل نیست و جلسات مجلس به صورت مجازی برگزار می‌شود و جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم برگزار می‌شود.

ناظر این دوره انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، انتخابات هیات رئیسه باید در جلسه علنی برگزار شود، اما به دلیل ملاحظات امنیتی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، امکان برگزاری جلسه علنی وجود نداشت؛ از این رو برای برگزاری انتخابات در محلی غیر از صحن علنی، از رهبر معظم انقلاب اذن گرفته شد و انتخابات برگزار شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره معرفی گزینه‌های وزارت اطلاعات و وزارت دفاع به مجلس، گفت: تاکنون دولت گزینه‌ای برای تصدی این دو وزارتخانه معرفی نکرده است، طبق قانون، سرپرست می‌تواند تا سه ماه مسئولیت وزارتخانه را برعهده داشته باشد و برای ادامه بیش از سه ماه، نیاز به اذن مقام معظم رهبری وجود دارد.

لایحه بودجه امسال باید اصلاح شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایط عادی و غیرجنگی تصویب شد، اما پس از آن شرایط جنگی پیش آمد، بنابراین با توجه به این شرایط بودجه حتماً نیازمند اصلاح است. اکنون با افزایش درآمد نفتی و در مقابل کاهش درآمد‌های مالیاتی مواجه هستیم و این موارد باید در اصلاحیه بودجه لحاظ شود.

لاهوتی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که دولت لایحه اصلاح بودجه را به مجلس ارائه کند.

وی درباره احتمال افزایش رقم کالابرگ، خاطر نشان کرد: در حال حاضر، هزار همت برای اعطای کالابرگ پیش‌بینی شده و سازمان برنامه و بودجه بر اساس قانون، اعتبار آن را تخصیص می‌دهد. اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ افزایش یابد، باید اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه شود تا امکان تخصیص اعتبار بیشتر فراهم شود. البته در نهایت مبلغ کالابرگ افزایش خواهد یافت.

تنگه هرمز بازدارنده‌تر از بمب اتم است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: نیرو‌های مسلح و میدان کاملاً آماده هستند و در کنار آن باید به دیپلمات‌های کشور نیز اعتماد کنیم. در جنگ اخیر، مردم ایران برنده بودند و طبیعی است که دستگاه دیپلماسی تلاش کند توافق احتمالی آینده بهتر از توافق‌های قبلی باشد.

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی افزود: آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در کشور‌های مختلف از جمله عراق، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: همچنین برای دنیا ثابت شد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت بمب اتم نبوده و نیست. البته امروز بمب اتم دیگر سلاح بازدارنده محسوب نمی‌شود و تنگه هرمز بازدارندگی بیشتری دارد.