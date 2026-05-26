ترامپ راهی بیمارستان شد

جوان آنلاین: گزارشهای خبری از راهی شدن دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا به بیمارستان نظامی والتر رید خبر دادند.
به گزارش تسنیم، ترامپ قرار است معاینه فیزیکی معمول را انجام دهد.
این برای سومین بار در سال جاری است که ترامپ راهی بیمارستان میشود.
خبرگزاری رویترز هم گزارش داد، ترامپ که ماه آینده ۸۰ ساله میشود، روز سه شنبه پس از یک سال توجه محافل عمومی به مشکلات ظاهرا جزئی سلامتیش، برای معاینه پزشکی سالانه خود به مرکز پزشکی ملی نظامی والتر رید مراجعه کرد.
نتایج نظرسنجی رویترز/ایپسوس در ماه آوریل نشان داد که ۵۱ درصد آمریکاییها بر این باورند وضعیت ذهنی و فکری ترامپ در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افت پیدا کرده است.
همین نظرسنجی حاکی از آن است که تنها یک چهارم آمریکاییها او را دارای آمادگی ذهنی لازم برای ریاست جمهوری میدانند.
همچنین در نظرسنجی دیگری که در همان ماه توسط واشنگتن پست/اپیسوس انجام شد، مشخص شد که در حال حاضر تنها ۴ نفر از هر ۱۰ آمریکایی، معتقدند ترامپ از آمادگی ذهنی لازم برای ریاست جمهوری برخوردار است، در حالی که این تعداد چند ماه قبل، ۷ نفر از هر ۱۰ نفر بوده است.
علاوه بر این، نگرانیها درباره وضعیت سلامت جسمی ترامپ به شکل چشمگیری افزایش یافته، و اظهارنظرهای پراکنده و سخنرانیهای طولانی او در ماههای اخیر بار دیگر بحثها درباره آمادگی ذهنی ترامپ را تشدید کرده است.
نگرانیها درباره سلامت ذهنی ترامپ پس از آن ایجاد شد که دموکراتها از اعضای دولت خواستند تا در پاسخ به تهدید ترامپ مبنی بر از بین بردن تمدن ایران، از طریق متمم ۲۵ قانون اساسی فرآیند استیضاح و برکناری او را آغاز کنند.
ترامپ در ماه ژوئن سال جاری، ۸۰ ساله میشود، اما همچنان اصرار دارد که عملکرد ذهنی خوبی دارد.