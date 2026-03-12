روسیه: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران نقض قانون بین المللی است

نماینده روسیه در آژانس منع گسترش تسلیحات شیمیایی ضمن محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهروندان و تأسیسات غیرنظامی تأکید کرد که این حملات ناقض قانون بین المللی است.

جوان آنلاین: یه نقل از المیادین، نماینده روسیه در آژانس منع گسترش تسلیحات شیمیایی گفت: حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نقض استقلال و حاکمیت این کشور و ناقض قانون بین المللی است.

به گزارش مهر، این مقام ارشد روس در بخش دیگری از سخنانش افزود: ما همه حملاتی را که در آن شهروندان و تاسیسات زیربنایی غیرنظامی در ایران هدف قرار می‌گیرند محکوم می‌کنیم.

این خبر در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو در خصوص گسترش غیرقابل کنترل دامنه جنگ و تنش در منطقه خاورمیانه به شدت نگران است.

ماریا زاخارووا تأکید کرد که مسکو بر حق ایران برای دفاع از خود تاکید می‌کند و از آمریکا و اسرائیل می‌خواهد تجاوز نظامی به ایران را متوقف کنند.

وزارت امور خارجه روسیه همچنین حمله اسرائیل به خانه یک روسی در النبطیه لبنان را غیرقابل توجیه خواند.