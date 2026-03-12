پایداری شبکه برق استان تهران در اوج نبرد

جوان آنلاین: اکبر حسن‌بکلو با اشاره به آمادگی پیش‌دستانه این شرکت در برابر تهدیدات اخیر اظهار داشت: با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بهره‌گیری از سناریو‌های پیش بینی شده پدافند غیرعامل، بلافاصله وارد فاز عملیاتی شد. بدین منظور، ۲۵۰ اکیپ فنی-اجرایی، در سطح استان سازماندهی شده و به صورت شبانه‌روزی آماده رفع هرگونه اختلال در شبکه توزیع برق هستند.

️به گزارش تسنیم، وی با اشاره به خسارت وارده شده در پی حملات دشمن، افزود: در روز‌های اخیر، ۲۲۹ نقطه از شبکه برق استان تهران بر اثر حملات مستقیم دچار آسیب و خسارت شده بود که با مجاهدت اکیپ‌های عملیاتی، تمامی این نقاط رفع عیب و بازسازی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران وضعیت شبکه توزیع برق در شهرستان‌های استان تهران را مطلوب توصیف کرد و با اشاره به آمادگی صد در صدی نیرو‌های فنی-اجرایی این شرکت به مشترکان اطمینان داد که ارائه خدمات شایسته به مردم غیرتمند استان تهران با قدرت و قوت ادامه دارد.